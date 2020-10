Desde el Colegio de Bioquímicos de Misiones ratificaron la eficiencia de los test rápidos de Covid-19

Los bioquímicos Mariano Martínez y Rubén Angeloni participaron de una entrevista en Radio Libertad y allí dieron detalles sobre el estudio, al cual están autorizados a practicar todos los profesionales del sector.

Ante la circulación del virus Covid-19 en la región, la paulatina reactivación de las distintas actividades sociales y la anunciada habilitación de circulación en las fronteras provinciales, se sumó al sistema de salud de Misiones una nueva herramienta, los test rápidos, cuya aplicación tiene como objetivo la detección del virus de una manera más rápida.

“Estamos muy contentos de contar con una nueva herramienta, porque hasta el momento solo existía un camino largo para detectar el virus, con la prueba de PCR. Ahora contamos con el test rápido, una prueba de excelente calidad, de origen alemán y con todas las certificaciones correspondientes”, indicó el Bioquímico Rubén Angeloni, en una entrevista a Radio Libertad.

Y a ello añadió:

“Además de la vacuna, esta prueba será de gran importancia ante este problema que nos aqueja, ya que en 15 minutos, y de la mano de un profesional, se le puede decir a una persona si está infectada o no”.

Según indicó el profesional, la prueba más recomendada para detectar la presencia del virus es la PCR, por su alto grado de sensibilidad. La práctica y obtención de los resultados de la misma conlleva varias horas, a diferencia del test rápido, que no alcanza la misma sensibilidad, aunque sí posee una alta especificidad.

Los test rápidos circulan en el mercado nacional y están aprobados por el Ministerio de Salud Pública y la ANMAT. Vale la pena resaltar que los mismos solamente pueden ser adquiridos en el mercado y puestos en práctica por un profesional bioquímico, ya que el Covid-19 es un patógeno altamente infectocontagioso, por lo que los cuidados a la hora de la intervención deben ser minuciosos.

“El hisopo que trae el equipo es de excelente calidad, flexible y debe ser aplicado únicamente por un profesional, ya que es el único capaz de constatar la validez del test”, aclaró el Bioquímico Mariano Martínez, Presidente del Colegio de Bioquímicos.

“Durante la práctica el paciente, si la maniobra está bien ejecutada, va a sentir un cosquilleo, como efecto reflejo. No duele, no provoca sangrado y no deja secuelas”, agregó el profesional.

Ante el surgimiento de síntomas asociados a la enfermedad de Covid-19, como así también ante el eventual contacto con otros pacientes contagiados, el paciente debe acudir rápidamente a la asistencia con un profesional, recalcaron los especialistas. Dicha atención se puede generar en los laboratorios habilitados en la provincia de Misiones, como así también en el domicilio, desde donde se puede solicitar la asistencia del bioquímico para la realización de la prueba.

