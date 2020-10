A un año de la muerte de Vilma Mercado marcharon para pedir justicia por ella y otras víctimas de femicidios en Puerto Iguazú

Vilma Mercado estuvo desaparecida dos días antes de ser encontrada en una zona boscosa del acceso a Puerto Iguazú, Misiones. Por su femicidio el imputado es Leandro Villar, un ex soldado voluntario del Ejército Argentino, y la causa ya fue elevada a juicio oral.

El 19 de octubre del 2019 Vilma Daiana Mercado cumplió 19 años, nadie imaginaba que sería la última vez que compartiría ese festejo con su familia. Pocos días después, el 24 de octubre de ese año seria asesinada. Al cumplirse un año de este hecho, que conmocionó a la ciudad de Iguazú, cerca de las 17 horas de este sábado, familiares, amigos y vecinos de Vilma se concentraron en la plaza del Barrio Las Orquideas, donde vivió la joven, para recordarla y pedir justicia por su asesinato.

La convocatoria fue realizada por el grupo “Mujeres Autoconvocadas de Iguazú” junto con la familia de la joven y los principales pedidos de la marcha fueron: que se constituya el tribunal y se ponga fecha para el juicio a Leandro Villar, el único imputado que tiene la causa. Y en segundo lugar que se termine la investigación por el abuso sexual a una menor, ocurrido unos días antes de que Vilma fuese asesinada, cuya víctima reconoció a Villar como su agresor luego de que fuese acusado por la muerte de Vilma, y se eleve a juicio. De esta manera, se podrá anexar al expediente de Villar esta denuncia y figurar como antecedente delictivo para evitar que quede impune ese delito.

“Villar en sus antecedentes no tiene la violación, porque aún no se cerró esa causa, no se elevo para juicio” expresaron desde el colectivo Mujeres Autoconvocadas de Iguazú. Además, apuntaron contra la policía y el juez Martín Brites declarando que: “Cuando la menor violada salió a la calle a pedir auxilio, cuando fue a la policía, el policía dijo “las mujeres se lo buscan”. Esto no paso hace 20 años, paso hace poco más de un año. La menor violada dejó su lugar en Iguazú con su madre, no tiene asistencia ni tuvo asistencia psicológica, ni juridica ni nigun tipo de asistencia. El juez Brites no utiliza ninguno de los resortes del Estado para el enjuiciamiento”.

Luego de realizar intervenciones con pinturas en la plaza de barrio, cantar una canción y decir algunas palabras, ya pasadas las 18 horas los presentes tomaron la calle y marcharon desde el lugar hacia la Comisaria de la Mujer ubicada en el bario IPRODHA de la ciudad de las Cataratas.



El femicidio de Vilma Mercado

La noche del miércoles 23 de octubre del año pasado, Vilma salió de su casa ubicada en el barrio Las Orquídeas de Puerto Iguazú y avisó a sus amigas en un grupo de Whatsapp que se iba a encontrar con un chico –aunque no les mencionó el nombre de la persona- y adjuntó una foto de ella esperándolo. El mensaje fue enviado cerca de las 00:05 del jueves 24 coincidiendo con la última conexión de la joven en la aplicación. Luego de eso no se supo más nada de ella y comenzó la desesperada búsqueda de sus familiares y toda la ciudad de Puerto Iguazú para dar con su paradero.

El viernes 25 de octubre, su cuerpo fue hallado sin vida en una en una zona de mucha vegetación, en cercanías a una antena repetidora de televisión, a la altura del kilómetro 1632 de la Ruta Nacional 12 y a unos 15 kilómetros aproximadamente del casco urbano de la ciudad.

Los exámenes forenses determinaron que Vilma sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a una asfixia mecánica que le provocó una cinta de embalaje que cubría su cara. Además, sufrió abuso sexual.

El acusado

Por el femicidio de Vilma el único imputado es el ex soldado voluntario del Ejército Argentino, Carlos Luis Leandro Villar (21), quien cumple prisión preventiva en la Unidad Penal III de Eldorado.

Al otro día de la desaparición de Vilma, Villar se presentó en la casa de la familia de la joven y manifestó que estuvieron juntos la noche de su desaparición pero que ella se retiró del lugar donde estaban “en un auto negro”, llevándose “la cinta” de embalaje, que sería con la que cubrieron su rostro para causarle la muerte por asfixia.

Al momento de declarar como testigo ante la Policía el jueves a la noche tuvo varias contradicciones. Por otra parte, al ser revisado por un médico policial, el sospechoso tenía lesiones en la mano y la pierna izquierda que coincidía con signos de defensa de la joven.

Con este panorama, el juez ordenó un allanamiento en su casa donde las sospechas terminaron de cerrarse alrededor de él, ya que en donde vivía aparecieron más pruebas: el teléfono de la víctima, una soga y una cinta de embalar, similares a las que encontraron en el cuerpo.

La causa

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción n°3 de la localidad, a cargo del juez Martín Brites, y fue investigada por el fiscal Horacio Paniagua.

En agosto de este año, finalizó la etapa de investigación del femicidio y el fiscal Horacio Paniagua, elevó a juicio la causa, considerando que Villar debe responder como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal real y homicidio agravado por alevosía y femicidio” cuya máxima pena es la prisión perpetua.

Tiempo después, Brites decidió apartarse del caso por una disputa que mantiene con el abogado de la familia Mercado, Fabián De Sá y es por ello que su lugar fue ocupado por el juez Petronio César Piris Da Motta, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Violencia Familiar de la localidad de Comandante Andresito, quien elevó la instancia a juicio y remitió el expediente a Eldorado.

Se espera la realización del juicio oral y público del cual no hay novedades. En ese marco, a principios de este mes, hubo una movilización en Eldorado para pedir “celeridad” en la realización del debate.



PL

ZF-EP