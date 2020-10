Crecen las expectativas de empresarios y comerciantes sobre la creación de una zona especial aduanera para Misiones

El proyecto que ya está incluido en el presupuesto nacional 2021, será debatido el próximo miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. Si bien desde la Cámara de Comercio de Posadas son cautos sobre el resultado final de la votación, y su posterior necesaria reglamentación, consideran que de aprobarse una zona especial aduanera para Misiones, significará “un antes y un después” para los misioneros. Mientras los empresarios locales invitan al sector público a una sinergia conjunta con el privado para desarrollar más la cultura, educación y salud, como fortalezas de la economía posadeña.

El comerciante y ex presidente del organismo mercantil, Nicolás Trevisan, dialogó con Radio Libertad sobre los avances en el proyecto de zona especial aduanera para Misiones. Y sobre el estudio presentado a las máximas autoridades de la provincia y el municipio, para el desarrollo de la economía local.

“Llevamos tantos años recorriendo mostradores y escritorios de funcionarios del gobierno nacional, pidiéndoles que tengan algún tipo de plan especial para Misiones, justamente por las asimetrías fronterizas y las características únicas de Misiones, pero es como que el país central las ignora, o no quiere pagar el costo político que significa tomar una medida de semejante magnitud para una sola provincia. Y al principio fui escéptico, porque nos chocamos muchas veces con la realidad de que no nos den bolilla. En conversaciones al principio de la gestión del actual gobernador, él siempre estuvo convencido respecto del pedido que tenía en mente para Misiones, y verlo ahora encaminado y que nos están escuchando, que se incluyó en el presupuesto, que hay una presión importante y que el gobierno provincial está firme y unido junto al sector privado, la verdad es que me cambió el pesimismo y siento que hay una pequeña luz de posibilidades que se pueda conseguir, lo cual sería un antes y después en la provincia” arrancó diciendo el propietario de una las casas de venta de motos, más importante de la ciudad.

¿Qué podría pasar si se aprueba la zona especial aduanera?

Trevisan explicó que los productos o industrias que estén afectados por las asimetrías fronterizas, entrarían dentro de un posible esquema de reducción parcial o total de impuestos. Esto le daría a Misiones la posibilidad de poder competir, quizás no de igual a igual con los vecinos Paraguay y Brasil, pero si en una posición estratégica, inclusive respecto al resto de nuestro país.

Argentina tiene costos estructurales que son diferentes de los costos de distribución que hay en Paraguay. El canal de distribución es mucho más largo acá, hay más burocracia para importar, y si Misiones logra tener menor carga fiscal, y posibilidades de poder ejercer el comercio de importación y exportación con regímenes especiales, “cambiaria absolutamente la realidad de los misioneros, no solo por poder competir con el comercio, sino por la posible radicación de empresas en la provincia para producir con ventajas. Eso generaría una cantidad de empleos importantes, y ya hay empresarios del país interesados en el tema. Si sale el proyecto, sería algo que realmente lo soñamos y padecimos durante tantos años, sería la posibilidad de que nuestros hijos crezcan con expectativas de futuro, de poder conseguir un trabajo, de que se instalen empresas y se desarrolle una economía que no obligue a la juventud a tener que irse”.

Apuntalar las fortalezas de Posadas es la idea que se impulsa

Trevisan contó que ya el año pasado se presentó al gobernador de Misiones y equipo, y ahora lo mismo se hizo con el intendente de Posadas, un estudio encargado por la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad, con el objetivo de descubrir fortalezas y debilidades económicas de la capital de la provincia.



“El Estudio originalmente surge por la preocupación de la cantidad de plata que se iba afuera del país (Encarnación a través del puente internacional), así que fuimos a Iguazú, Foz y Ciudad del Este, para ver cómo habían hecho ellos para manejar la relación entre los tres países, con diferentes estructuras impositivas y ventajas, y nos encontramos con un estudio que habían hecho en Foz, que copiamos la idea y la rearmamos para llevarlo adelante acá que no tiene el turismo que si tiene Foz”.

El objetivo era ver como se podía hacer para acomodar la ciudad en una estrategia que permita subsistir. Es importante aclarar que esto se hizo cuando el puente estaba abierto y las ventajas cambiarias producían una incesante fuga de dinero a la ciudad vecina.

“Hace treinta años que Posadas se viene empobreciendo respecto de Paraguay y Encarnación está meta hacer shoppings, comercios y avenidas y tiene que ver con que el dinero que se produce acá, y luego se gasta allá”.

El estudio tuvo revelaciones importantes en tres áreas estratégicas que ya se conversaron con el gobernador y las autoridades municipales. La cultura, y el turismo que genera eso, la educación con toda la gente que viene a estudiar a Posadas y la salud, con la gran cantidad de gente que viene por tratamientos en hospitales públicos y privados. “Todo eso genera un flujo de dinero importante para la ciudad, que creemos que se debe generar una sinergia entre el sector privado y público, para encarar inversiones que tiendan a profundizar más la oferta en estas tres áreas” afirmó Trevisan. El empresario aclaró que la idea no es abandonar el comercio, sino apuntalar los tres o cuatro sectores que económicamente tienen ventajas.

El estudio también analizó también la cantidad de la plata que se iba por el puente. Reveló que se iban al año, uno mil millones de dólares por el viaducto internacional, lo cual era hasta hace algunos años, el equivalente a todo el presupuesto de la provincia de Misiones.

GP-EP