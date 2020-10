Qué fue de la vida de Gaby Roife, la conductora del programa «A jugar con Hugo»

Gaby Roife fue la ídola de los chicos que la vieron conducir el programa “A jugar con Hugo”. Luego de aquel éxito, se dedicó a una vida lejos de la tele.

“A jugar con Hugo” fue un ciclo infantil que marcó la vida de sus televidentes. Se transmitió entre 1996 y 2005 por el canal “Magic Kids“, y su conductora Gaby Roife supo ser una ídola de los más chicos.

El programa se basaba en un juego cuyo personaje principal, Hugo, era un mono que tenía que atravesar un camino lleno de obstáculos para llegar a un destino. Pero como muy pocas personas tenían consolas de videojuego o computadoras, y el Internet tampoco era masivo, este se jugaba por televisión.

Los chicos que querían participar debían llamar al programa, y si Roife los atendía, le tenían que indicar los movimientos marcando por teléfono fijo: con el 5 empezaba el juego; con el 2, hacían saltar a Hugo; y con el 8, lo agachaban.

“En aquel momento llamaban chicos grandes, y el límite era de 15 años. El juego los cautivaba, para la época era muy moderno“, cuenta la exconductora. “Hay un gran mito con eso, y era muy sencillo. ¡Mi marido todavía me sigue preguntando eso!“.

Hace quince años, el ciclo llegó a su fin, y Roife decidió alejarse de las cámaras. “Terminó Hugo y solo tenía a mi hija mayor. Como quería tener más hijos, quedé suspendida en el tiempo. Me dediqué a la familia“, dice. De hecho, ella era maestra jardinera antes de ser conductora, profesión que debió dejar tras la fama.

Ante su ausencia televisiva, hubo varios rumores: “Se dijo que me morí y hasta que era la mujer de Pancho Dotto“. Pero, como en 2016 se cumplieron 20 años del programa, varios de los entonces chicos comenzaron a contactarla para que reapareciera. “Empecé a ir a eventos retro y gamers; recibo un cariño increíble“.

A la hora de responder si volvería a conducir en televisión, ella afirma: “Sí, me encantaría. Cuando empecé a ir a eventos, ahí me di cuenta que agarro el micrófono y me apasiona. Hoy, pensándolo a la distancia, me hubiese encantado seguir en la tele. Me alejé y me dormí“.

Fuente: Radio Mitre

