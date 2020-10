Desecharon a un bebé muerto como residuo patológico: sus padres denuncian mala praxis

«Yo estaba de casi 35 semanas. Me hicieron unos análisis y no se lo escuchaba, entonces me dijeron que había fallecido y que me tenían que hacer una cesárea”, relató la mujer al diario LM Neuquén.

Al día siguiente de la terrible noticia, los médicos informaron a Florencia y a su marido Rubén que iniciarían el trámite para realizar la autopsia del bebé muerto y así determinar las causas del fallecimiento.

«El viernes siguiente –narró Florencia– fui a sacarme los puntos. Mi obstetra estaba nervioso y me dijo que habían llevado el cuerpo a cremación porque lo habían dejado en una sala de restos patológicos donde había un hombre que falleció por Covid 19 y tuvieron que retirar todo».

La pareja decidió entonces asistir al crematorio para recuperar las cenizas del pequeño, pero se les informó que la cremación no estaba registrada. Es decir, que no se había llevado a cabo.

Lo que había pasado era algo más terrible: «El 8 de octubre, un doctor me entregó una carta que explicaba que por culpa nuestra, por no retirarlo a tiempo, ellos lo entregaron como residuo patológico». El bebé había sido desechado como basura peligrosa.