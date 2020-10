Herrera Ahuad acordó ampliar el cupo del fondo de interzafra y pidió a “todos los diputados misioneros nacionales, el acompañamiento para tener una plataforma de desarrollo en Misiones”

El gobernador reveló otra de las gestiones concretadas en las últimas horas, tras el arribo del presidente Alberto Fernández y se refirió nuevamente al dictamen favorable en el Congreso, para convertir a la provincia en un área aduanera especial. Calificó como “correcto”; el comportamiento de los pasajeros que llegaron a Posadas en la reapertura de los vuelos de cabotaje.

Gracias por la visita a Misiones Presidente @alferdez es un gusto recibirlo y poder concretar obras para los Misioneros. Avanzamos en la igualdad de oportunidades en una Argentina Federal. pic.twitter.com/N015WIvwUw — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) October 23, 2020

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, confirmó en la mañana de este sábado, “que estamos en condiciones de decirles que hemos logrado ampliar el cupo para el fondo interzafra que era de 4500 ahora vamos a pasar a 8.500. Ese era un financiamiento que se había cortado en el gobierno nacional anterior y que estaba absorbiendo ciento por ciento la provincia de Misiones”.

El anuncio del mandatario, fue en el marco de un operativo especial en la lucha contra el dengue, que encabezó en la chacra 96 de la capital provincial, en compañía del intendente Leonardo Stelatto; el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García y demás autoridades locales y provinciales.

En el encuentro con los medios, Herrera se refirió también “al dictamen en comisión de lo que solicitamos nosotros como plataforma de desarrollo para la provincia. Fue acompañado prácticamente por toda la comisión de presupuesto de la Nación. Hay algún acompañamiento que por ahí todavía no se hizo en el marco general del Presupuesto, pero como gobernador de esta provincia, le pido a todos los diputados misioneros que nos ayuden, que nos acompañen. Ahora está en manos de ellos que podamos lograr una recomposición histórica”.

“Para nosotros es un antes y un después”, agregó el gobernador

Gestiones

Reiteró el agradecimiento al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por el apoyo recibido en toda la gestión y contó que con la titular de Anses, Fernanda Raverta, quien también estuvo en Misiones el viernes último, “seguimos trabajando la cuestión previsional que nuestra provincia la viene reclamando desde hace varios años. Esa recomposición se comenzó a hacer este año ya con la deuda 2017, estamos próximos a firmar el convenio de la deuda 2018 y ayer viernes firmamos todo el convenio y la transferencia 2020”.

También mencionó que “hemos decidido trabajar este año con la movilidad previsional y en el caso de los docentes que se anunció en estos días, tiene que ver con esto, si nosotros no gestionamos, si no tenemos los recursos, no podemos comprometernos y esta semana nos hemos comprometido a empezar a dar esos pasos, seguros y que sabemos que son muy justos para nuestros jubilados docentes”.

Vuelos de cabotaje

El jefe del Poder Ejecutivo provincial calificó el primer vuelo de cabotaje que arribó este viernes por la noche a Posadas, como “correcto. Se cumplió con estricto protocolo sanitario, se realizaron los test de rigor, no hubo ningún inconveniente”.

Consideró que “estamos demostrando que somos una provincia segura para venir en condiciones sanitarias. Esperamos el vuelo a Puerto Iguazú, ya tenemos el cronograma de dos vuelos a Posadas y dos vuelos a Puerto Iguazú que se irán sumando de acuerdo a la demanda que se vaya generando por parte de la gente”.

Sobre el transporte terrestre, admitió que “tenemos muchas expectativas, se irá acomodando de a poco hasta que la gente adquiera confianza de subirse a un colectivo, tanto de larga distancia como de media dentro de la provincia”.

Reiteró que la provincia solicitó “al ministro de Transporte de la Nación para que eleve al Jefe de Gabinete para que, en el momento de habilitarse los vuelos turísticos, sea Misiones una provincia con posibilidad de hacerlo de inmediato”.

Y finalmente hizo una breve referencia sobre la misiva que envió el Papa Francisco: “Estamos felices porque es para todos los misioneros. Hoy en el día del Cambio Climático. En su momento el Papa nos recibió en Santa Marta donde tuvimos una charla muy importante sobre Cambio Climático donde le llevamos la idea de que esto iba a ser así en nuestra provincia y ahora ya tenemos esa herramienta que se comienza a visibilizar como una herramienta transformadora de lo que se viene para Misiones y el Mundo”.

D.G.-EP