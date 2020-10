Alberto Fernández reconoció que el gasoducto del NEA es “una deuda que Argentina tiene con el pueblo misionero”

Alberto Fernández habló sobre las obras del gasoducto del Noreste y aseguró que es una deuda que Argentina tiene con el pueblo misionero. La obra que fue paralizada a fines de 2015 por el gobierno anterior, prevé llevar gas natural a las provincias de Misiones, Formosa y Corrientes.

El proyecto para que la provincia de Misiones cuente con líneas de gasoducto está en la agenda política hace años.

Durante la visita del viernes del presidente Alberto Fernández a Misiones, se le planteó la necesidad de un gasoducto y de renovar los compromisos con la provincia. Sin embargo no dio detalles al respecto pero reconoció que es una deuda que tienen con todos los misioneros. “No puedo avanzar en detalles pero sé que es una deuda que tiene Argentina con toda la Mesopotamia y tenemos que resolverla”, expresó el mandatario.

#Politica Durante su visita a Misiones, el presidente Fernández calificó de justo el pedido de la Provincia para mejorar sus redes de energía https://t.co/ydZlbQuw1Z pic.twitter.com/QO0tUxIUt0 — misionesonline.net (@misionesonline) October 24, 2020

Este proyecto plantea extender hasta Posadas el gasoducto que actualmente llega hasta Paso de los Libres (Corrientes) y financiar las obras con recursos provenientes de un fondo fiduciario alimentado con recursos de Yacyretá, retenciones a las exportaciones de gas y petróleo y créditos de organismos internacionales, entre otras fuentes.

No solamente se busca construir las redes troncales sino también los ramales sub troncales y de aproximación, así como las redes domiciliarias. A diferencia del trazado que se planteaba con el Gasoducto del NEA, esta vez la idea no es traer el combustible desde Bolivia, sino extender la red más cercana a Misiones, que llega hasta la localidad correntina de Paso de los Libres y luego cruza la frontera con Brasil hacia Uruguayana.

La obra que fue paralizada a fines de 2015 se encuentra en estudio por la Empresa Integración Energética Argentina (Leasa) para retomar su construcción y podrá transportar gas natural a las provincias de Misiones, Formosa y Corrientes.

DL-EP