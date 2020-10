Ginés anunció en Misiones que “en los próximos días comenzaremos lentamente a abrir las fronteras aéreas”

El ministro de Salud de la Nación participó en Posadas de un operativo contra el dengue junto al gobernador Herrera Ahuad y el intendente Stelatto y valoró el “buen manejo de Misiones ante la pandemia” y dijo que la clave para dar buena respuesta sanitaria “es cuidar que no entren muchas personas al país y las fronteras terrestres deben permanecer cerradas”.

Junto al presidente @alferdez, la primera dama Fabiola Yañez y el gobernador de Misiones @herrerayflia inauguramos el Hospital Capioví. Llegamos a cada rincón del país para que todos los argentinos y argentinas reciban atención equitativa y de calidad.#ArgentinaUnida pic.twitter.com/Gnqra4v7kJ — Gines González García (@ginesggarcia) October 23, 2020

Ginés González García, el ministro de Salud que formó parte de la comitiva presidencial que ayer viernes desembarcó en Misiones, se quedó un día más en Posadas “porque teníamos trabajo pendiente con el ministro Alarcón”. Y dentro de las tareas previstas, la autoridad sanitaria nacional, participó de un operativo contra el dengue en la chacra 96 de Posas, acompañando al gobernador Oscar Herrera Ahuad, al intendente Leonardo Stelatto y demás autoridades provinciales y locales.

“La provincia de Misiones es un ejemplo en la Argentina de buen manejo ante la pandemia de coronavirus. Eso tiene una enorme virtud, pero no se puede bajar los brazos”, reiteró Ginés.

Consultado acerca del esquema de pasaporte sanitario que se implementa en Misiones, el funcionario nacional consideró que, durante la pandemia, “todas las provincias no actuaron de la misma manera con relación al ingreso de las personas. Pero lo principal es tener el sistema de vigilancia epidemiológica absolutamente en tensión, eso significa que cuando aparece un caso, hay que ir al lugar, confirmarlo, aislarlo, tratarlo, tratar a todo el entorno. Brotes va a ver, es muy difícil que no ocurra. En todo el mundo llegó, lo que se puede hacer es tratarlo para que no sea tan masivo”.

Reconoció Ginés que “fue importante, por ejemplo, el cierre de fronteras que hemos hecho y que Misiones lo tiene. Igual no implica que no haya más casos, sin perjuicio de cuidar de que no entren demasiadas personas o cuidados con las personas que circulan, lo importante es tener el sistema en vigilancia absoluta. Si no logramos a ese foco controlar y tener cercado con todos los entornos y asilados, es así cómo se expande el virus y es allí donde adquiere otra velocidad de expansión y empieza a ser difícil de controlar como le está pasando a varias provincias”.

Apertura de fronteras

Cuando fue abordado acerca de la continuidad de los pasos fronterizos cerrados, una solicitud permanente del gobierno misionero, teniendo en cuenta el contexto regional del coronavirus, con millones de casos en ambos países, Ginés dijo que “Misiones está en el medio de dos países endémicos, Brasil y Paraguay. Las fronteras terrestres deben permanecer cerradas, pero nosotros estamos pensando que las fronteras aéreas, en los próximos días van a empezar lentamente a abrirse, regulando la cantidad de vuelos con los países limítrofes, seguro que vamos a abrir las fronteras aéreas en los próximos días”.

D.G.-EP