Preocupación en Montecarlo por la gran cantidad de casos de usurpación en terrenos públicos y privados

Tras una serie de casos de intrusión en Montecarlo (Misiones), algunos vecinos, el intendente Jorge Lovato y miembros de Defensa Civil estuvieron reunidos ayer, para conversar sobre estos casos que afectan no solo a propiedades privadas, sino también a propiedades públicas. Lo más alarmante es que todos estos hechos ya fueron judicializados, pero aun así no dejan de ocurrir.

Jorge Lovato – Red Ciudadana

“Venimos de una sucesión de hechos que tienen que alertar a la comunidad; la comunidad está muy molesta, así que en reunión con Defensa Civil anoche se decidió empezar a prestar más atención en esto y fijar postura para saber cuáles son los pasos a seguir” explicó el intendente Lovato.

Dos casos presentados frente a la justicia ya fueron resueltos. Uno fue la toma del piso Municipal y otro del Piso de Desarrollo social. Ambos se resolvieron por medio de operativos de desalojo. Otros aún no fueron respondidos.

Además, hace unas semanas ocurrió un hecho de intrusión en un espacio con más de 300 familias. Lo que alarmó aún más fue que el municipio no cuenta con los medios para albergar a esa cantidad de personas y ante esta realidad, una de las decisiones que se tomó ayer fue llevar todas las inquietudes, con respecto a este tema, a la provincia y que desde ahí los ayuden a tomar las medidas necesarias.

“Entendemos la necesidad habitacional que tiene la gente, nosotros no miramos para otro lado” aseguró el intendente y reiteró que para ayudar a toda la gente que se encuentra en esta situación, necesitan la ayuda del gobierno de la provincial.

“Mi preocupación es la seguridad de los vecinos, porque el que está en riesgo por ir a algún lugar inundable que no puede estar viviendo ahí, que no se puede bajar la luz porque presenta un peligro para su vida y alguien se tiene que hacer cargo. Nosotros no podemos reubicar a toda esa gente” agregó.

Hace un mes, ante casos parecidos, las autoridades provinciales relacionadas con esta problemática habían concluido que estas usurpaciones no son fruto del azar, sino que son organizadas y con un objetivo en concreto. Y esto debido a que en muchos casos las tierras que son tomadas son de difícil acceso. Así fue el caso de una usurpación en la zona de la Ruta 18, en San Pedro.

Con respecto a esto, el ministro de Ecología y Recursos Naturales, Mario Vialey señaló que “realmente preocupa estas situaciones que se presentan todo el tiempo y desde el Gobierno no lo vamos a permitir. Estamos en pleno proceso de investigación en el caso denunciado en el lote de San Pedro, ya que ingresaron personas que fueron trasladadas hasta el lugar por un desconocido, que los engañó, les pidió que “cuiden su propiedad”, cuando ni siquiera es propietario. Les propuso a cambio que les cedería unas 600 hectáreas de lote intrusado como pago por el cuidado. Todas mentiras. Es una estafa, es un delito, utilizan a las personas vulnerables y con escasos recursos, por lo que hay que encontrar quiénes son los que están detrás de estas maniobras. Aquí hay una organización, y tenemos que dar con ella, no podemos permitir que siga sucediendo”.

ZF-A