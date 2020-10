Gobernador Roca: dieron negativo dos de las personas que estuvieron en contacto con la enfermera con Covid-19

La enfermera que es el primer caso positivo de Coronavirus en Gobernador Roca habría estado en contacto con tres o más personas que ya se encuentran aisladas. El intendente de la localidad Rosendo Lukoski dio a conocer que dieron negativos los resultados de los test realizados al esposo de la enfermera y a su compañera de trabajo.

Rosendo Lukoski – LT 4

La enfermera de 42 años que dio positivo en Coronavirus en la localidad de Gobernador Roca (Misiones) fue el primer caso de coronavirus en la localidad y si bien son varias las personas que siguen en aislamiento por haber tenido contacto estrecho con ella, se confirmó que el test realizado al esposo y otra de sus compañeras de trabajo, dio negativo.

Rosendo Lukoski, intendente de la localidad, aseguró que tomaron rápidamente todas las precauciones necesarias para evitar más contagios y que se le pidió que permanezcan en aislamiento para darle tranquilidad al resto de ciudadanos.

Además, señaló que la actividad comercial no se detuvo y que continuará con los mismos horarios que tenían antes. “Yo no puedo paralizar todo mi pueblo. Si hoy estas tres personas que estaban aisladas dan positivo, ahí sí mi responsabilidad es tomar medidas; pero al no dar positivo, dio negativo en este momento y tampoco tengo gente con síntomas, está todo bajo control. Entonces sigue todo normal”, afirmó Lukoski.

La única medida que decidió tomar el intendente en este sentido fue posponer la apertura de un Camping que se iba a inaugurar este sábado. Se llama complejo “La Roca”, está ubicado a 300 metros de la Ruta 12. Si bien es un Balneario que está abierto desde el año pasado, solo se podía ocupar un sector de todas las instalaciones. Este año se terminó de construir y cuenta con una pileta natural, canchas de deporte, juegos infantiles, parrillas, cantinas y otros servicios.

ZF-A