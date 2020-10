En San Vicente, un DJ denunció que el hombre que había abusado de su pareja tiempo atrás, lo atacó con un cuchillo y le dijo “maté a Carballito y te voy a matar”

DJ Saimon es conocido en la Capital de la Madera. Hace unos días mientras caminaba por una avenida, un hombre lo atacó y cortó con un cuchillo. El conflicto viene de antes: el agresivo hombre fue denunciado en la Policía por haber abusado y acosado a la pareja del DJ. “Maté a Carballito y te voy a matar», aseguró que lo amenazaba.

El domingo a medianoche el joven, Simón T. y tiene 31 años, volvía a su domicilio en la esquina de la avenida Constitución y Roldán, caminando por esa céntrica avenida de San Vicente y al llegar a la esquina de Florencio Sánchez, el agresor, -que se llama Martín Luis W. y se desempeña como sereno -, lo atacó desde atrás con un cuchillo. El agredido denunció el hecho en las redes y en la Policía.

El sereno lo lesionó con un cuchillo y amenazó

En el primer intento le produjo un corte en un brazo, y mientras lo insultaba y amenazaba, Simón pudo protegerse y correr. “Intentó seguir apuñalándome pero pude sacarle de encima”, escribió en las redes sociales.

El joven dijo que además recibió varios golpes y que el corte en el brazo le afectó un vaso sanguíneo. “Avisamos a la Policía y me llevaron al Hospital. Al día siguiente pasada las 19:00 hs. me entero que ese hombre ya había recuperado la libertad. Me dijeron que fue decisión del Juzgado porque todavía no estaba hecha la denuncia. Pero estuve en el Hospital internado mientras tanto, y el día martes cuando salí me acerqué a denunciar”.

«Maté a Carballito y te voy a matar»

El Dj contó que el desafortunado encuentro en la calle se dio el domingo. “Mi pareja me había contado que le mandaba fotos íntimas a ella y le decía buen día mis amores, a partir que nos mudamos a un departamento de mi suegro donde el mismo trabaja como sereno en la calle del frente y toda la zona del barrio 70 viviendas” dijo.

“Cuando iba caminando me cortó camino, lo encaré y le dije que sabía lo que era y lo que hacía. Le avisé que lo iba a denunciar y me atacó con un cuchillo. Me cubrí la cara con el brazo, caí para atrás y se me trepó mientras me pegaba. Me dijo “sabés quien soy. Yo maté a Carballito (Héctor Carballo, ex intendente de San Vicente. Fue asesinado a balazos el 26 de octubre del 2010) y te voy a matar”.

Héctor Carballo, ex intendente de San Vicente, asesinado en el 2010

Desde hace años

En las redes Simón comunicó también que su agresor es abusador y violador. “Sabemos que durante años, él la acosó y abusó a otra chica, que ella aún no se animó a denunciarlo. Y esa es una vinculación directa con el ataque”, le contó a Misiones Online.

“Era vecino de mi suegro desde hace años y tiene dos hijas que de chicas jugaban con mi pareja. Ella logró contar hace poco que un día en la casa de ellos, el tipo la acosó y abuso de ella. Cuando se animó a hablar de este tema con sus hermanas, -fue hace poco-, ellas también dieron a conocer episodios similares que habían pasado”, indicó el Simón.

En el testimonio con Misiones Online, agregó que “las hijas hoy tienen 21 y 15 años. No salen ni a la vereda cuando está el hombre en la casa. La madre se va a cierta hora y las deja solas. Nadie sabe lo que pasa pero sería muy bueno la intervención de la Justicia y de todo un equipo interdisciplinario”, dijo.

Agregó que “la más chica tiene trastornos del habla y un cierto retraso madurativo, a tal punto que con 15 años va a segundo grado en la Escuela 453”.

Simón T, aseguró que denunciaron al hombre por el abuso y acoso a su novia, ocurrido años atrás y por la agresión del domingo, “cuando me apuñaló, intentó matarme y me amenazó varias veces de muerte”.

Tal vez te interese leer:

#LaRegión Su madre cruzó a Posadas desde Encarnación para dar a luz, denunciaron que vendió la bebé en Misiones y ahora su padre biológico la recuperó https://t.co/ruHFp4EqLW pic.twitter.com/CTIWoLQ3Gy — misionesonline.net (@misionesonline) October 23, 2020

SP-EP