Ladrilleros misioneros lamentan que tras el último incremento de los precios del combustible su margen de ganancia sea casi cero

Desde la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina(UOLRA) lamentaron que el incremento de los costos de producción de los ladrillos haya perjudicado aún más el margen de ganancia de los ladrilleros misioneros.

Si bien la demanda de ladrillos se ha incrementado en los últimos meses, el titular de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina(UOLRA), Eugenio Cantero señaló a Misiones Online que tras el último incremento en los precios de los combustibles, nuevamente están trabajando casi a pérdida.

Explicó hace dos meses -debido al primer incremento del precio de combustible-, tuvieron que elevar los precios de los ladrillos de 7.5 u 8 pesos a 10 pesos la unidad. Sin embargo, tras la nueva alza anunciada hace unas semanas, se les complica poder mantener el sector y se encuentran en la disyuntiva de trabajar a pérdida y a la vez el no poder incrementar los precios de sus ladrillos, ante el miedo de afectar sus ventas.

«Con la nueva alza del precio de combustible, nuestro margen de ganancia se fue prácticamente a cero. Quizá si no hubiese tanta inflación, a lo mejor el olero tendría más espalda para responder al tema de los insumos, lamentó Cantero.

Agregó: «el olero sigue manteniendo su precio a 10 pesos la unidad porque si alza ya no vende más. Algunos ya no estaban vendiendo y tuvieron que bajar de vuelta, pero los insumos siguen aumentando sus precios».

Por ejemplo, el representante de los ladrilleros misionero indicó que en los aserraderos se ha evidenciado un aumento en el precio del aserrín, del quemado, etc.

«Llevar una carguita para hacer un quemado les puede costar 4.000 pesos y debe pagar el cortador, el que hace el horno, etc. y no le queda nada al olero (…) lo que a veces nosotros hacemos es prestarle a las cooperativas un camioncito y ellos pagan solo el combustible».

Afirmó que desde el sindicato se les dificulta poder pagar el combustible, pero que de alguna manera el tener ese camioncito les facilita a los ladrilleros misioneros. No obstante, reconoció que la demanda es muy grande por lo que no pueden llegar a todos los oleros.

«Con un camioncito no podemos llegar a todos porque son muchos productores», afirmó.

Denunció que debido a las dificultades económicas que viven los ladrilleros misioneros, muchas veces tienen que pagar los servicios con ladrillos al no contar con el efectivo y eso les genera una mayor pérdida.

«Muchos de nuestros obreros no dicen que les sacan ladrillos como paga, pero por ejemplo les quitan 1.000 y allí pierden como 10 mil pesos y eso no compensa. A veces no le queda otra porque debe dar nomás», lamentó.

Sostuvo que una de las posturas que está fomentando en el sector es la mejora de calidad del producto para poder incentivar un precio adecuado.

El representante de los ladrilleros misioneros sostuvo que muchas veces los municipios no tienen espalda para poder asumir una ayuda al costo de los insumos que permitiría a los oleros tener mayor margen de ganancia.

Afirmó que aunque tienen 380 empadronados, saben que hay alrededor de 7.000 oleros desde Puerto Iguazú a Posadas.

Cantero expresó que urge mecanizar el sector no solo para generar mayor productividad, sino para cuidar la salud de los oleros.

«La necesidad es grande y ellos tienen que vender y buscan la manera de hacer todo el proceso solos y después el cuerpo no les da más porque les funde la columnas».

Por último dijo que al consumidor cuando el sindicato les ayuda a entregar los ladrillos y el olero paga el combustible y el flete, el millar puede costar 14.000 pesos, pero cuando son los intermediarios los que venden los productos, el consumidor abona entre 17.000 y 18.000 pesos.

Obras sociales para ladrilleros misioneros

El titular de UOLRa informó que están haciendo una inscripción masiva del monotributo social costos cero, impulsado por el Gobierno Nacional. «A través de esa propuesta tendrán su obra social, que algunos ya tienen y también los estamos inscribiendo a RENAPER y podrán recibir una ayuda de 16.000 pesos».

Señaló que estas gestiones se lograron gracias al diputado Martín Sereno.

SPM-EP