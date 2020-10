Presupuesto 2021: “Histórica” aprobación por unanimidad de la previsión de gastos para Posadas

El intendente Leonardo Stelatto agradeció a los concejales que anticipadamente, ya le confirmaron la herramienta financiera de gestión para el año próximo. Facundo Sartori, titular del cuerpo deliberativo, dijo que “se priorizó el presupuesto social”. Anahí Repetto y Mario Alcaráz, también dejaron sus impresiones de la “histórica” sesión del parlamento municipal.

Luego de tres jornadas de análisis en las reuniones extraordinarias en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante de Posadas y en la que cada institución solicitó su proyección financiera, se aprobó este jueves en la modalidad virtual, un presupuesto general de $5.083.047.848, distribuidos en $4.208.818.358 para el Departamento Ejecutivo Municipal, $842.000.000 para el Honorable Concejo Deliberante y $32.229.490 para la Defensoría del Pueblo.

Al finalizar la histórica sesión que contó con la presencia de los 14 ediles, quienes acompañaron por unanimidad la previsión de gastos del año próximo, el intendente Leonardo Stelatto le dijo a Misiones Online: “Agradezco a todos los concejales que por unanimidad han aprobado el Presupuesto 2021 para que podamos brindar todos los servicios que corresponden al municipio”.

Reconoció el alcalde capitalino que “fue muy importante la previsibilidad. Esta es una situación que hoy no sabemos cómo se va a estar planteando el año que viene. Lo importante ahora es ejecutar bien ese presupuesto”. Y agregó que Posadas, “es una de las pocas municipalidades que ya cuenta con el presupuesto para el año que viene. En eso hay que destacar el tratamiento muy firme y muy serio que dieron los concejales”.

Con un incremento de más del 140%, el plan de obras públicas de 2021 plasma la decisión de priorizar la compensación de asimetrías entre el centro y la periferia de la ciudad, llevando prestaciones fundamentales a los barrios más alejados, junto con las obras básicas para el desarrollo de la Posadas del futuro.

En ese aspecto, la proyección de gastos incluye grandes mejoras en la infraestructura vial, con tareas de pavimentación y empedrado, además de mantenimiento de calles y bacheo. A ello se suma la recuperación de edificios municipales que prestan servicios a la comunidad, como jardines maternales y centros de atención primaria de la salud.

La apuesta a una ciudad sustentable se refleja en las previsiones de mejora en los espacios verdes y la red de ciclovías, además de la continua inversión en la ampliación de la separación y reciclado de residuos.

Con el objetivo de fortalecer la democratización en la definición de la ciudad, se prevé un incremento del 67% en el presupuesto participativo, ampliando las posibilidades para que los vecinos elijan las intervenciones que quieren para sus comunidades. También, para contribuir con las políticas de seguridad ciudadana, se incluyen obras de alumbrado público en toda la ciudad.

Los ediles, tienen la palabra

Anahí Repetto, presidente del Bloque Renovador, mayoría en el Concejo Deliberante de Posadas, enfatizó que “los 14 concejales aprobamos los tres presupuestos para la proyección del 2021. Lograr la unanimidad fue muy importante, entendiendo que son momentos difíciles, los cuales nos tiene que encontrar a todos trabajando juntos y con un mismo norte que es seguir construyendo una ciudad para todos y todas”.

Mario Alcaraz, también oficialista y a cargo de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo municipal, expresó que “no es un presupuesto más, es un presupuesto resiliente teniendo en cuenta todo lo que pasó este año, el compromiso que hubo y el trabajo desde la virtualidad”.

Para el edil, “el mensaje que dejó esta aprobación por unanimidad es diálogo, trabajo en equipo, entender la realidad. Sabemos que hay tres bloques dentro del Concejo, pero el resultado que se dio en la votación es histórico”.

Llegar con tecnología

Otra de las voces consultadas por Misiones Online fue la del presidente del Concejo Deliberante, Facundo López Sartori, quien también ponderó la votación “unánime y eso no significa que no haya diferencias, pero el consenso nace de esa diversidad. Se priorizó un presupuesto social, que tiene su austeridad y eso es un mérito que se haya aprobado en virtud de que se viene un año muy duro por delante, esperando una reactivación económica y de recaudación”.

En lo estrictamente relacionado al presupuesto y la actividad legislativa, Sartori reconoció que “visibilizamos un poco más todo lo relacionado al Concejo, pero tenemos que comenzar a tomar medidas estructurales de nuevas formas de cambios sociales. Hay barrios que hace 50 años siguen en las mismas condiciones de vulnerabilidad por lo tanto venimos errando. Debemos buscar nuevas formas de filosofía, de filantropía, de generar herramientas para erradicar definitivamente ciertos lugares de pobreza, para llevar tecnología a los barrios”.

Agregó el concejal que “la pandemia nos puso en jaque, no debemos descansar únicamente en la plataforma Guacurarí, Silicon Misiones o la Escuela de Robótica, sino que tenemos que preocuparnos porque hay barrios que no pueden tener escolaridad porque no tienen internet”

“Sueño con que el internet sea gratis para toda la ciudad de Posadas”, lanzó Sartori.

Por último, la máxima autoridad del órgano legislativo de Posadas se refirió al viejo debate vinculado a la cantidad de personal que figura en la planta de empleados. “Nosotros no trajimos más gente y es verdad, el Concejo siempre fue un lugar que concentra mucha gente, pero acá viene mucha gente de la administración pública provincial. Estamos generando la idea de ordenar el Concejo, mantener la austeridad, que se debata políticamente y no de cuestiones administrativas, que el personal pueda tener un recibo de sueldo acorde. Este año tuvimos tres paritarias que incluyó bonos y otros ítems. Fue un año raro y esperemos que el año que viene se equilibre”.

D.G.-EP