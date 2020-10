En Eldorado, Dass comenzaría a fabricar zapatillas de otra marca gigante de Estados Unidos

La fábrica de calzados Dass, de Eldorado, anunció que sumará una nueva marca a los artículos que vende y de esa manera poder continuar con la producción, reactivarla y evitar despidos como ya sucedió dos años atrás.

Darío Vera – Radio República

La fábrica de calzados Dass dio a conocer que sus directivos se encuentran buscando estrategias para reinventarse en este contexto de pandemia. Aspiran a continuar y mejorar la producción en Eldorado y evitar que sus empleados pierdan sus puestos de trabajo.

Con este objetivo, sumar una nueva marca a su producción es una de las medidas que tomaron para lograr esto. Darío Vera responsable del gremio de trabajadores en la fábrica Dass comentó: “Entonces esperemos que, si esto sucede, que tenemos muchas esperanzas porque se avecina y se ve a futuro a un corto plazo, que la industria del calzado va a ser protegida como corresponde y va a poder volver a crecer”.

Actualmente se encuentran produciendo marcas conocidas como Fila o Umbro. Todavía no se conoce el nombre de la marca de zapatillas que empezaran a producir, pero sí señalaron que es norteamericana. El objetivo es sumarla para generar más demanda y lograr que se vuelva a reactivar las ventas que cayeron en este último tiempo y poder sumar más mano de obra.

“Hay mucha mano de obra muy calificada en el sector del calzado, y particularmente la zapatilla deportiva acá en la zona norte de la provincia. Tenemos la esperanza de que los directivos locales de Dass, como bien se han comprometido con esa gente que, si el día mañana Dass retomaba fuertemente la actividad y podría volver a crecer, iban a tener en cuenta a esa gente que son gente muy capacitada y con muchas cualidad y calidad de trabajo.” explicó Vera.

En diciembre del 2018 cuando la fábrica ya no se encontraba en una buena situación, tuvieron una gran caída en la demanda y despidieron a 175 empleados. Además, tuvieron que pedir disculpas debido a que los trabajadores no fueron comunicados como corresponde y se enteraron de sus despidos debido a que una mañana la tarjeta para ingresar a la empresa ya no les permitía el ingreso. De este despido masivo también se hizo cargo la marca Nike que desde ese año dejó de producir en Argentina.

“Estamos en Eldorado desde 2007, cuando comenzamos con 37 funcionarios. Invertimos más de 20 millones de dólares en esta planta desde entonces y Dass Eldorado refuerza su compromiso con el país y con la comunidad de Eldorado, de forma seria y dedicada, como siempre lo hemos hecho, defendiendo la producción local, la inversión y mantener los puestos de trabajo. Todo lo que necesitamos es que el país retome su crecimiento y consumo, controle la inflación y mantenga una tasa cambiaria competitiva, creando condiciones para que podamos retornar al rumbo del crecimiento y así, quizá, volver a contratar y producir más aquí en Eldorado” anunció la fábrica en 2018 luego de que se hiciera conocida esta situación.

Hoy el contexto sigue siendo complicado, pero la compañía ya se encuentra trabajando para evitar que vuelva a ocurrir.

DL-CP