7 noches y 8 días de Travesía para explorar y disfrutar Iguazú, Moconá y Esteros del Iberá

La única propuesta del verano 2021 que te ofrece unir en un solo viaje los tres destinos de naturaleza más importantes de la Argentina llega de la mano de Turismomisiones.com con el beneficio del Programa Previaje con el cual obtenés el reintegro del 50% de lo que pagues.

Cataratas del Iguazú, Maravilla Natural del Mundo. Saltos del Moconá, expresión de la Selva Misionera, una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina. Esteros del Iberá, el segundo humedal más importante de América Latina.

Travesía de Selva y Esteros es un programa ideado por Turismomisiones.com, el único sitio digital de viajes de Misiones, operado por Misiones Maravilla EVT Legajo 16466 y reúne cuatro itinerarios distintos para viajar por el territorio misionero uniendo las Cataratas del Iguazú con los Saltos del Moconá, y en algunos de ellos se prolonga para alcanzar y disfrutar los Esteros del Iberá.

Misiones tiene un enorme potencial de oferta, que ya no puede quedar limitado al tradicional viaje de tres días a Cataratas. Iguazú es un destino ineludible, para volver a él de manera permanente, pero desde ahora, complementándolo con un tesoro riquísimo en experiencias y lugares, todos ellos disponibles allí nomás, reunidos en muy pocos kilómetros de distancia.

Hoy te vamos a presentar el más extenso de los cuatro itinerarios: desde los Esteros hasta Iguazú pasando por Moconá en 7 noches y 8 días. Si querés conocer los demás recorridos, hacé clic acá.

-Comienzo: Puerto Iguazú.

-Finalización: Posadas.

Día 1

Arribo a Puerto Iguazú y traslado hacia la Posada Puerto Bemberg ubicada a unos 45 km aproximadamente. Check in y tiempo de descanso. Cena y primera noche en el hotel.

Día 2

Actividades de selva y ocio en la Posada. También se ofrecen allí excursiones con costo adicional como pueden serlo la navegación en kayak o el paseo en lancha. Desayuno, almuerzo, cena y segunda noche en la Posada.

Día 3

Desayuno y check out. Iniciamos el viaje hacia los Saltos del Moconá, a unos 290 km de distancia. Check in en el Moconá Virgin Lodge by DON y luego visitamos al Parque Provincial Moconá con sus maravillosos saltos Tardecita libre para descansar. Cena y primera noche en el Lodge.

Día 4

Día completo para realizar las actividades que propone el Moconá Virgin Lodge como kayak, rappel, caminatas, tubbing, entre otras. Desayuno, almuerzo y cena incluidos. Segunda noche en el lodge.

Día 5

Desayuno y emprendemos el viaje hacia Colonia Carlos Pellegrini, en los Esteros del Iberá. Durante el camino podemos visitar la Ruta del Té, en Oberá, para vivir la experiencia “Día de Té” que consiste en un recorrido guiado por los teales para conocer la historia del lugar y todos los detalles sobre la elaboración del té, cosechando nuestras propias hojas de té verde (opcional).

Retomamos el viaje hacia Pellegrini para arribar por la tardecita. Check in en Irupé Lodge. Cena y primera noche en Esteros.

Días 6 y 7

Estos dos días serán destinados a actividades, comenzando con una charla introductoria al Iberá y una visita al Centro de Interpretación, recorriendo los senderos habilitados de la reserva.

Realizaremos dos navegaciones por la laguna Iberá para un acercamiento a la fauna y flora autóctona, acompañados por guías. Además de una cabalgata por la zona de palmares para descubrir otro paisaje típico del suelo correntino. Desayunos, almuerzos y cenas incluidos. Noches segunda y tercera en Irupé Lodge.

Día 8

Desayuno y traslado desde Iberá a Posadas, para finalizar el tour en la capital misionera.

El paquete incluye:

-Traslados en vehículos privados (auto o 4×4 de acuerdo al tipo de camino) entre Puerto Iguazú y Posada Puerto Bemberg; entre Posada Puerto Bemberg y Moconá Virgin Lodge (con visita a los saltos); entre Moconá Virgin Lodge e Irupé Lodge (con la posibilidad de hacer una parada en el camino: Día de té u otro atractivo) y entre Irupé Lodge y Posadas.

-Dos noches de alojamiento en Posada Puerto Bemberg con media pensión el primer día y pensión completa el segundo día.

-Dos noches de alojamiento en Don Moconá Virgin Lodge con media pensión el primer día y pensión completa el segundo día. Actividades de ecoturismo y turismo aventura en el lodge.

-Tres noches de alojamiento en Irupé Lodge con media pensión el primer día y pensión completa la segunda y tercera noche. Actividades de ecoturismo del día: visita al Centro de Interpretación, caminatas, dos safaris náuticos para observación de fauna y una cabalgata a la zona de palmares.

Conocé todos los detalles y las condiciones de este tour haciendo clic acá:

¿Querés hacer este mismo tour pero transportándote por tus propios medios? Hacé clic y conocé las versiones “Rent-A-Car” y “Voy en mi auto”.

Con el programa Previaje del Ministerio de Turismo de la Nación, tus compras de paquetes turísticos se ven beneficiadas con un 50% de reintegro que se te acredita para que los apliques a nuevas compras para 2021.

Los alojamientos

Sin vueltas: Moconá es Virgin Lodge

En Moconá Virgin Lodge by DON se disfruta de senderos, cascadas naturales, arroyos y una piscina rodeada de árboles y plantas nativas. Allí vas a conocer la fauna, la flora y las aves de la selva, descubrir la maravilla de los Saltos del Moconá, contemplar el cielo estrellado, practicar deportes de aventura, respirar aire puro, degustar sabores autóctonos y vivir experiencias en pleno contacto con la naturaleza.

La selva que las rodea las 14 habitaciones, los 400 metros de pasarelas de madera que las unen entre sí y el Arroyo Yabotí les brindan un marco insuperable. Se trata de ambientes cálidos y confortables, que fueron pensados para generar intimidad y asegurarse un descanso ideal, cada una de ellas con deck privado y con vista panorámica a la reserva.

Moconá Virgin Lodge ofrece variadas actividades para que se pueda disfrutar de la naturaleza misionera, como navegar hacia los Saltos del Moconá, y recorrer el Sendero Oveja Negra hasta el Salto Horacio, navegar por el rio Uruguay.

En el Mirador de los Tapires participás de una caminata nocturna bajo las estrellas, en la que conectás con la naturaleza y podés ver la fauna y flora autóctona de la zona.

Y en el Fogón del Mensú compartís comidas típicas de la cocina guaraní y contemplás el atardecer en la costa del Arroyo Yabotí y la noche a la luz de la luna.

Tanto al mediodía como a la noche, disfrutás de selecta gastronomía en el prestigioso restaurant del hotel con platos regionales preparados por su chef, con los más frescos y sabrosos ingredientes locales.

Moconá Virgin Lodge by DON fue construido en una reserva privada de 67 hectáreas y opera en base a un estricto estudio de impacto ambiental que incluye: el cuidado del agua, la preservación de la tierra y el respeto por la cultura local.

El principal objetivo de Moconá Virgin Lodge by DON, es generar conciencia ecológica y compromiso social. Se busca fomentar, enseñar y transmitir sus prácticas sostenibles a los huéspedes, con el fin de continuar preservando la selva paranaense con sus cascadas naturales, arroyos, árboles, plantas nativas y fauna típica de la zona.

Posada Puerto Bemberg: había una vez un lugar…

Ubicada en una reserva natural privada a sólo 35 minutos de las Cataratas del Iguazú, Posada Puerto Bemberg está rodeada de senderos, cascadas, ríos, vegetación y fauna típica.

Respetando su arquitectura clásica, el lodge cuenta con doce habitaciones superiores, amplias, frescas, de techos altos y muebles autóctonos diseñados por artistas de la región. La decoración respira la sensualidad del campo e invita al descanso y la contemplación. Colores de la tierra, mantas de llama, sábanas de puro algodón son solo algunos de los objetos que complementan el ambiente.

Rodeada de selva misionera, la Posada de selva cuenta con una piscina de 20 metros y comodidades que la convierten en un lugar ideal para el relax, descansar en las reposeras, refrescarse y disfrutar de bebidas y snacks.

Su mirador de la selva es privilegiado, y se accede a él mediante una pasarela. Un lugar especial para disfrutar del atardecer, observar la flora y la fauna y sacar las mejores fotos de la selva misionera. Elevado sobre la canopia, se extiende una maravillosa vista del Río Paraná, del follaje de los árboles y del cielo abierto.

La Posada cuenta con una completa biblioteca de más de 2.500 títulos. El living de amplios ventanales con vistas increíbles a la selva misionera y un piano de cola, invita a la lectura, a disfrutar de conciertos de música guaraní y a contemplar el lenguaje de la naturaleza.

Una capilla situada sobre el margen del río Paraná y construida por el reconocido arquitecto argentino Alejandro Bustillo es el tesoro del lugar. Dedicada a la Virgen Itatí, posee vitraux originales blancos y negros traídos desde Francia.

La Cocina de Posada Puerto Bemberg transmite con excelencia internacional los colores, las formas y los sabores de la selva misionera. Inspiración e imaginario autóctono guían las combinaciones menos esperadas y las presentaciones más curiosas y perfectas.

Mezcla de fusión y de autor, cada temporada posee sus temperaturas, texturas y colores: chipá, antipasto misionero, sopa paraguaya, surubí con alcaparras, pacú, salsas de frutas tropicales, puré de mandioca, y helado de yerba mate son algunas de las especialidades.

Irupé Lodge, y la laguna de la vida.

Ubicada a unos 215 kilómetros de Posadas, en la Colonia Carlos Pellegrini, Irupé Lodge es una hermosa propiedad de campo que dispone de una piscina a orillas de la Laguna Iberá y te ofrece habitaciones con vista al estero.

Las habitaciones estándar están equipadas con aire acondicionado, calefacción y baño privado con ducha y secador de cabello, y se encuentran ubicadas en el cuerpo principal de la casa, donde también hallarás una zona de estar con biblioteca y salida a una galería compartida.

Irupé Lodge alberga también un restaurante donde se sirve el desayuno buffet y se elabora cocina autóctona. También cuenta con estacionamiento, quincho y lavandería.

Visitános en www.experience.turismomisiones.com y también en Facebook e Instagram. Tenemos las mejores tarifas para que puedas disfrutar Misiones.

E.B.

FS-EP