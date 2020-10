“Plan Acompañar”: detalles y monto del programa para víctimas de violencia de género

El nuevo monto del Plan Acompañar destinado a mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+ que acrediten situaciones de riesgo percibirá un aumento en consonancia con el salario mínimo, vital y móvil.

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) avanza con el bono del Plan Acompañar, la medida asistencial destinada como sostén económico para mujeres e integrantes de colectivos LGBTIQ+ que acrediten situaciones de riesgo por violencia de género.

Con su anuncio a fines de septiembre en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, la medida se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.

¿Cuáles son las provincias que ya cuentan con Plan Acompañar de Anses ?

El programa se entregará a medida que se concrete la firma de convenios con las diferentes provincias y municipios. Hasta el momento ya se acordó su implementación en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. A nivel municipal ya se firmó con el municipio bonaerense de San Martin, todos los municipios de Tucuman y todos los de Catamarca.

Sin embargo, aún no hay una fecha de inicio para el pago del bono. “No puedo dar una fecha porque todavía no empezamos a cargar los casos y no sabemos cuánto se va a demorar”, aclaró la funcionaria.

¿Cuál es el monto del bono?

El beneficio tiene un valor equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que, tras el último acuerdo del Consejo del Salario, tiene previsto aumentar en tres tramos: será de 12% en octubre para alcanzar los $18.900, 10% en diciembre con un monto de $20.587,50 y un 6% restante en marzo que completará el aumento en $21.600. Por lo tanto, al completar las subas, el bono Acompañar será de $21.600.

¿Se pueden combinar el Plan Acompañar con otros planes ?

El nuevo monto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) que liquida por medio de Anses es compatible con

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Monotributo Social

Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE)

Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Por cuánto tiempo se paga

El bono acompañar es una asignación no reintegrable y no contributiva con extensión máxima de hasta un período de 6 meses consecutivos.

Cuáles son los requisitos

Las personas que lo soliciten tendrán que cumplir con una serie de requisitos:

Residir en el país, que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada

Extranjera con residencia legal en la República Argentina no inferior a un año anterior a la solicitud.

Mayor a dieciocho años.

Quiénes no pueden acceder al bono del Plan Acompañar

Trabajadoras en relación de dependencia

Monotributo y régimen de autónomos

Subsidio por desempleo

Jubilaciones y pensiones

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Seguro de desempleo

Cómo inscribirse en el Programa Acompañar

El ingreso al Programa Acompañar se hará a través de las unidades de ingreso, acompañamiento y seguimiento que dependen de las áreas locales y provinciales con las que se firmarán los convenios.

Cómo comunicarse con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad:

Las consultas se realizan enviando un mail a acompanar@mingeneros.gob.ar

E.B.-CP