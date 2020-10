Herrera Ahuad confirmó la visita presidencial del viernes y pidió “no ser egoístas para que el pico de la pandemia no se prolongue en el tiempo”

El gobernador adelantó que Alberto Fernández y parte de su gabinete desembarcará por segunda vez este viernes a la provincia de Misiones, “y seguramente habrá anuncios relacionados a la salud, infraestructura y firmas de convenio”. Intentó despegarse de la polémica con los gobernantes paraguayos que insisten con la apertura del puente, aunque remarcó que “no se trata de que los dos ya tenemos coronavirus entonces no importa, hay muchas variables que analizar”. Recordó que en la provincia hay rubros “que todavía no ven la luz al final del camino”.

En #Alem el gobernador @herrerayflia encabezó junto al intendente y autoridades del @IFAIMisiones, la entrega de equipamiento al municipio y a la comisión organizadora de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral. Además, productores locales recibieron subsidios. pic.twitter.com/XAz6SZ69Nn — Gobierno de Misiones (@gobmisiones) October 21, 2020

El primer mandatario provincial asistió en la tarde de este miércoles, a la entrega de subsidios y herramientas a emprendedores y productores de Alem y, además, recorrió las instalaciones del predio donde todos los años se desarrolla la Fiesta de la Navidad del Litoral, “que este año mantendrá el espíritu, pero con creatividad”, destacó Herrera Ahuad.

En el acto, que tuvo la presencia del intendente Waldemar Wolemberg, el presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez; el presidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta de la Navidad, Marcelo Dacher; el diputado nacional Diego Sartori; el ministro de Gobierno Marcelo Pérez; el titular de la Agencia Tributaria Misiones, Rodrigo Vivar, además de autoridades y productores y emprendedores locales, Herrera destacó a la comuna de Alem como un ejemplo de responsabilidad social “y de raíces muy profundas en materia humana. Eso resume claramente el lugar donde estamos. Acá vemos el empuje y las ganas de progresar de toda la gente que trabaja para la Fiesta de la Navidad del Litoral. Ahora con un enorme desafío en estos tiempos la de adaptarse sin renunciar a los valores del ser humano”.

Segunda visita de Alberto

En su discurso, Herrera confirmó que el viernes desembarcará el presidente Alberto Fernández a Misiones, en lo que será su segunda visita oficial desde que asumió como el jefe del Poder Ejecutivo nacional.

Posteriormente, ante los medios de prensa, el gobernador contó que “estamos en comunicación directa con los responsables del área de protocolo Presidencial. Muchas expectativas tenemos por la visita del presidente de la Nación con su comitiva”.

Se limitó a contar que lo que Alberto Fernández trae a Misiones, “son cuestiones relacionadas a la salud, infraestructura y firmas de convenios”.

Fortaleza sanitaria y equilibrio

Tras las declaraciones del sábado último en Posadas, cuando Herrera le recordó a los funcionarios paraguayos la ayuda humanitaria que durante años, Misiones le proporcionó sin recibir nada a cambio, el gobernador intentó despegarse de la polémica, después de que Juan Schmalko, gobernador de Itapúa, admitiera las permanentes ayudas sanitarias, aunque insistió con la apertura de las fronteras, para atender demandas económicas.

“No se trata de quien da o quien no da. Se trata de que podamos transitar estos tiempos con responsabilidad y con la experiencia que tenemos como provincia de llevar adelante en los últimos años varias epidemias y una pandemia. Eso claramente, cuando uno se sienta en el diagrama de lo que puede ser un brote, el sistema sanitario es el primero que se afecta, pero no solo en la infraestructura, sino que hay que mirar cuántos profesionales tenemos. No se trata sólo de cantidad de camas”, consideró.

“Nosotros cuidamos el recurso humano, pero también en nuestra provincia, el sistema sanitario afronta las enfermedades que se dan a diario. No porque estemos en una pandemia dejamos de hacer un tratamiento oncológico, ni un tratamiento cardiovascular, mucho menos un cerebrovascular. No hemos postergado a los misioneros de sus terapéuticas que muchas veces les cuesta la vida”, agregó.

Pero a medida que el Herrera avanzaba en sus declaraciones, se acercaba al tema que sigue dominando la agenda regional: la apertura de las fronteras. “Es en todo el contexto que uno tiene que hacer la lectura. No un sesgo muy finito de que porque tenemos coronavirus allá y tenemos coronavirus acá no importa, si los dos ya tenemos. Hay muchas otras variables que con mucha responsabilidad nosotros la tenemos que ir evaluando”.

Pico de la pandemia

El médico que gobierna en Misiones, repasó que “ya hemos transcurrido ocho meses donde nos mantuvimos en ese equilibrio de un sistema que va respondiendo al enfermo que aparece, de cualquier enfermedad, pero tratamos de que ese famoso pico no se traslade a un tiempo muy prolongado, sino que tengamos una meseta que nos vaya dando capacidad de respuesta”.

“Seguramente cuando pase todo esto, las actividades lógicas volverán. Pero en Misiones aún tenemos a la gente que organiza eventos y espectáculos que todavía no están viendo la luz al final del camino. Sin embargo, ayudan, contribuyen y acompañan la política de Estado. Porque saben que de esa manera también la economía se tiene que mantener estable para los otros sectores”

Y remató con un categórico: “No hay que ser egoístas”.

D.G.-EP