Día del Chef: con resiliencia ante las dificultades en pandemia, cocineros de Posadas celebran “poder seguir hasta que vengan tiempos mejores”

Ayer, martes 20 de octubre, se celebró a nivel internacional el Día del Chef. Este año, a causa de la pandemia de coronavirus, el sector gastronómico fue uno de los tantos golpeados por la crisis económica, por lo que la fecha en este 2020 cobró especial importancia teniendo en cuenta el gran desafío que significó.

En 2004, desde la Asociación Mundial de Sociedades de Cocineros, decidieron declarar el 20 de octubre como el Día del Chef a fin de honrar y homenajear a todos los profesionales de la cocina. En las últimas décadas se dio una gran revalorización de esta profesión, cuyo aporte hoy día es considerado como patrimonio cultural.

En marco de la celebración, Misiones Online dialogó con Fernando Pasquet, quien se desempeña como cocinero en su propio local en Posadas, Chef Urbano. Según contó el joven chef, la iniciativa de lanzarse y apostar al emprendedurismo por primera vez surgió hace alrededor de un año y medio, justo antes de la pandemia.

Fernando Pasquet.

“Al principio de la cuarentena había mucha incertidumbre respecto a las decisiones que se iban a tomar, todo era muy nuevo. De repente la gente no salió más a la calle y en ese momento nos empezamos a plantear qué hacer. Junto a mi hermano, que es psicólogo pero que tiene a la cocina como hobby, decidimos cerrar el local por un mes”, manifestó.

Era un panorama donde no había certezas: “Queríamos ver qué pasaba después de eso, pero por suerte reabrimos en el mes de abril. Ahí notamos una baja importante en las ventas. La gente acató las normas del aislamiento, se quedó en su casa y obviamente tuvieron más tiempo para animarse en la cocina”.



• Lea también: ¿Por qué se celebra el Día Internacional del Chef cada 20 de octubre?

En el Día del Chef, “hay que ser constantes, mantener la calidad y tener los objetivos claros”

Los chefs pusieron en juego dos ingredientes que aplican desde que empezó este tiempo: la adaptación y la resiliencia. Sin dudas fue un tiempo donde aprovecharon a repensar sobre las dificultades actuales, cómo resolverlos sin dejar de lado la pasión por la cocina y encontrar así la fortaleza para continuar.

Consultado sobre si durante estos meses tuvo la oportunidad de “reinventarse” y crear nuevas propuestas para ofrecer, señaló que su norte siempre es la “buena calidad y variedad”. En ese sentido, destacó la importancia del uso de buena materia prima para la elaboración de sus alimentos, a pesar del incremento en los precios.

“Tratamos de mantener nuestra calidad y por ello debimos también subir los precios, pero nuestros clientes respondieron bien. Fue un momento difícil en el que todo se volvió más caro, pero nuestro sello se nota en el producto final. Apuntamos a eso”, explicó Fernando, quien trabaja junto a su hermano y aprende también de él en el día a día.

El local de los hermanos Pasquet.

“Desde que abrimos el negocio hubo numerosas variables que nos afectaron bastante, pero lo soportamos: trabajar juntos es lindo, compartimos el día en la cocina y aprendemos el uno del otro. Nos adaptamos a la situación, fuimos flexibles y acompañamos a la gente con descuentos o promociones”, enfatizó.

En un escenario complejo, Pasquet afirmó que esta es su primera experiencia como emprendedor. No obstante, aseguró que se siente contento de superar las adversidades suscitadas: “Me pone feliz poder seguir, conocer el entorno y las variables. Con fortalezas y capacidades, llevo la situación adelante hasta que vengan tiempos mejores”.

Como mensaje de aliento a todos aquellos que aún no se animan al emprendedurismo, sostuvo: “Hay que aprender a ser constante y no perder la esperanza. Te puede ir bien o mal, podes sacar diferencias o no, pero si pensas en tu meta y tenés objetivos claros, seguramente con el tiempo se va a dar”.



AV-EP