El joven de 24 años que ayer dio positivo para Covid-19 en Apóstoles está aislado en su domicilio y en buen estado

El caso positivo de Covid-19 que se dio ayer en la localidad de Apóstoles, tiene nexo epidemiológico establecido y según se informó se trata de un masculino de 24 años que tuvo contacto estrecho con el paciente con coronavirus de 79 años, oriundo de Apóstoles, que falleció de un paro en Posadas.

Orlando Montero- FM Santa María de las Misiones

El joven pertenece al segmento de personal esencial de la salud, y se encuentra aislado en su domicilio sin síntomas detectables. Orlando Montero, director del hospital de Apóstoles, explicó que ahora “está asintomático, está aislado, él vive solo, esa es una ventaja, no tiene grupo familiar a cargo, así que está cumpliendo la cuarentena normal. Y hablamos con él porque le hacemos seguimiento telefónico, así que por el momento está bien”.

Luego de conocerse el caso del hombre de 79 años, se dio inicio a los protocolos preestablecidos para este tipo de casos. Al respecto, Montero informó que “por suerte la estamos llevando bien porque conjuntamente con este trabajador, también se habían hisopado los compañeros de trabajo, los contactos estrechos más cercanos, y por suerte dieron negativo. Así que eso es bastante tranquilizador digamos”.

Aislamientos

Por motivos de prevención varias personas del municipio se encuentran aisladas. En relación al caso del hombre de 79 años, son entre 10 y 12 las personas que se encuentran cumpliendo el aislamiento domiciliario. En cuanto al caso más recientemente detectado, son 4 las personas que fueron hisopadas, y que cumplen con la medida preventiva.

Recursos del Hospital

Estos casos que afectan a personal de la salud disminuyen el número de trabajadores del área que pueden desempeñarse, pero al ser pocos los casos, no se tornó en un problema grave. “Estamos preparados por suerte, inclusive si tendríamos que aislar más personas contamos con el personal como para reemplazarlo, pero todavía no hemos llegado a esa necesidad. Se trata de, con el aislamiento, cortar cualquier tipo de nexo, cualquier tipo de contacto para no seguir teniendo positivos”, dijo Montero.

El director del nosocomio agregó con respecto a los insumos que “la verdad que estamos muy bien en el sentido de insumos, de elementos de protección personal. El Ministerio de Salud está muy presente con nosotros, así que cualquier requerimiento siempre tiene respuestas para nosotros y para todos los hospitales”. Ninguno de estos dos casos requirió de la ocupación de las camas disponibles para este fin en el hospital.

El hospital de Apóstoles cuenta con un sistema de doble circulación para el personal de Salud, de manera que pueda controlarse el movimiento en los ambientes contaminados. El director explicó que “nosotros tenemos una sala, que hemos aislado allá en marzo con la gente de la Secretaría de Obras públicas de la municipalidad, que nos hizo los cerramientos dentro del hospital para tener una circulación limpia y una circulación contaminada, una doble circulación se llama. Esto para que los profesionales entren por un solo lugar, se cambian, se ponen todos los elementos de protección personal, y salen a los consultorios a atender pero protegidos”.

