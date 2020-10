Sacrificios de animales durante octubre: proteccionistas de Posadas en alerta por rituales de “macumba”

Imagen ilustrativa

Muchos de los usuarios miembros de grupos rescatistas denuncian sacrificios de animales en aparentes prácticas religiosas donde acostumbran a “ofrendar” gatos o perros de color blanco o negro, principalmente en este mes. Las publicaciones se dieron en la red social Facebook, sitio en el que los protectores de las mascotas alertan a la comunidad sobre estos hechos y concientizan sobre la adopción responsable.

A raíz de esto, Misiones Online dialogó con algunas administradoras de los grupos donde se compartieron estos mensajes, quienes explicaron sobre los requisitos a tener en cuenta a la hora de dar animales en adopción y, además, sostuvieron que prácticas como las antes mencionadas son comunes, por lo que en octubre solicitan encarecidamente a los vecinos que eviten regalar mascotas sino hasta transcurrido todo el mes.

Pero, ¿a qué se deben estos ritos y por qué se realizan en estas fechas? Según señalan, es habitual que entre finales de octubre y principios de noviembre haya personas que acostumbren a realizar “ofrendas” con sacrificios de este tipo. En la web pueden encontrarse suposiciones alrededor de la fecha, que es relacionada al 31 de octubre por “Halloween”, al 01 de noviembre por el Día de Todos los Santos y al 02 de noviembre por el Día de los Fieles Difuntos.

Sacrificios de animales: “La castración es la única forma de combatir el abandono, los maltratos y sacrificios”

Romina Mazzo, desde Adopciones Responsables Posadas, manifestó que “entre septiembre y octubre recomendamos no entregar animales en adopción, principalmente aquellos blancos o negros, así como también llamamos a las personas que tienen mascotas de esos colores a que las resguarden y controlen. La gente hace sacrificios de animales y hasta roba mascotas con tal de cumplir con ese objetivo”.

En ese sentido, mencionó que es fácil darse cuenta en las redes sociales cuando alguien busca adoptar con otros fines, ya que “están desesperados: dicen ‘necesito’ o sino piden varios. Ese es un detalle a tener en cuenta”. Indicó además que “muchos se hacen pasar por buenos adoptantes y pueden engañar fácilmente hasta lograr tener con ellos al animalito, por eso lo correcto sería que no los den y esperen a que pasen estos meses”.

Mazzo explicó que ese es el punto por el que uno de los requisitos a la hora de dar en adopción es que la persona esté dispuesta a que le hagan un seguimiento del estado del animal: “Cuando decimos que la adopción es con seguimiento, hacemos referencia a poder llevar al animal hasta el domicilio del adoptante, mantener contacto o que te manden una foto o un video para saber cómo está”.

Aseguró que en muchos casos la gente se disgusta cuando le indican estos pasos, “quizá porque no saben, pero eso hace sospechar que es posible que luego no sean buenos adoptantes”. Para evitar este tipo de situaciones, consideró que lo ideal sería concientizar sobre la importancia de la castración: “Si la gente los castrara, no habría superpoblación de animales abandonados o que luego llegan a manos de cualquiera. Es la única forma de combatir el maltrato, el abandono y los sacrificios entre septiembre y octubre”.

Ante denuncias por sacrificios de animales, recomiendan esperar a que transcurra todo octubre para dar en adopción

Por otro lado, Sabrina de Esperanza Animal especificó que los requisitos principales a la hora de dar en adopción son los siguientes:

–Comprometerse con el seguimiento del estado del animal.

–Castrarlo al cumplir los seis meses de edad. Incluso se les ayuda a gestionar la cirugía.

–Asumir la responsabilidad que conlleva la adopción.

–Cumplir con el calendario de vacunación del animal.

–Contar con un patio cerrado para evitar que la mascota se escape y se pierda.

–Que tenga un sitio cómodo donde dormir, al resguardo ante cambios climáticos.

Con respecto a la adopción durante estas semanas cuando denuncian el sacrificio de animales, coincidió con Mazzo en que de allí surge la solicitud de seguimiento: “Pedimos hablar de vez en cuando con el adoptante para ver cómo está todo, si hubo algún problema o si le pusieron la vacuna. Al principio hay un seguimiento más estricto para saber si el animal se adapta o si se enferma, después cuando son más grandes lo hacemos una vez al mes”.

Expresó que en muchas ocasiones este intercambio se da de manera recíproca: “A veces les escribimos nosotras para preguntar por los animales y otras veces nos cuentan los mismos adoptantes. La idea es que todo sea con buena onda”. Para evitar que el animal termine en un hogar donde sufra de maltrato, precisó, también pueden pedir referencias en el cuidado de mascotas.

“La verdad es que es muy difícil evitar que un animal caiga en manos de personas malas porque muchos los entregan sin control alguno, o bien otras veces los convencen con el discurso de querer adoptar. Cuando se los damos, deben firmar un ‘contrato’ donde quedan sus datos, pero también sucede que te bloquean del celular y perdés el contacto”, comentó.

Sacrificios de animales: desde la Subsecretaría de Culto de Misiones aseguran que están prohibidas las prácticas que involucren maltrato animal

Ante esta situación, Misiones Online consultó con la subsecretaria de Culto de la Provincia, Rossana Barrios, quien aseguró que no está permitido ningún tipo de práctica religiosa que involucre maltrato animal. Señaló que, en el caso de que lo hagan de forma extraoficial, “no es algo que van a venir a decir que es parte de la ceremonia”.

No obstante, pese a que determinado culto no figure en el registro de Cultos o bien no especifique sobre estas prácticas, manifestó que “oficialmente, no hay ningún lugar que permita o donde se autorice el sacrificio de animales, más allá de que es posible que en alguna religión lo tengan como parte de su ritual”.

En caso de tener “pruebas concretas” con respecto a la realización de estos rituales, la funcionaria sostuvo que lo conveniente sería denunciarlo ante las autoridades: “No está permitido en ningún ritual el maltrato hacia los animales, así que si hay hechos, se debe denunciar”, cerró.

