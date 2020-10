Presidente del Instituto Forestal Provincial consideró que el precio de chips y raleo es «un tema cerrado»

El presidente del directorio del Instituto Forestal Provincial, Hugo Escalada, aseguró que el precio fijado para el raleo y chips por parte del Instituto “es un tema cerrado” y explicó que el mismo surgió de un estudio que llevó más de cuatro meses donde se analizaron las estructuras de costos de todos los actores del sector y finalmente se decidió por el voto de todos los integrantes del directorio entre quienes hay dos representantes de la industria.

Mencionó en presidente del Instituto que se trabajó con todos los miembros de la cadena para integrarlos y hoy el Instituto funciona con un directorio compuesto por nueve personas de las cuales una sola representa al Estado provincial y las otras ocho al sector privado, “dos representantes de la industria, Luis Sand de industria maderera como Amayadap y Apicofom y Andres Gardei a las pasteras como AltoParaná y Papel Misionero, ambos participaron y fueron a la votación que se hizo en función de datos elaborados por ingenieros que trabajan en la UNAM, en el Colegio de Ingenieros, nadie impugno ningún dato de ese estudio y se votó”.

Agregó Escalada, en diálogo con la emisora posadeña Red Ciudadana que “hubo dos propuestas, una del Consejo que fue de 1.600 pesos y otra de la incdustria que era pagar un 15% más de lo que venían pagando, la votación resulto 7 a 2 , aclaro que no existe la unanimidad, se vota como en cualquier cuerpo colegiado”.

Destacó que el Instituto está funcionando dentro de la ley XVI-120 que dispuso su creación con la finalidad, entre otras actividades, de tener “la determinación y capacidad de fijar un precio, se trabajó durante cuatro meses pidiéndole estudios de costos a todos los participantes del sector, no hay nada que discutir fue todo transparente y abierto”.

Admitió Escalada las presiones “obvio que va a haber reacciones, hay lobbys, gente muy poderosa, gente que quiere que el precio lo fije la oferta y la demanda, cuando todos sabemos que oferta y demanda puede establecer el precio cuando hay un mercado con muchos oferentes y muchos demandantes, entonces en el medio de esta sale el precio justo. Acá el mercado forestal es imperfecto porque es monopólico, donde hay grandes jugadores de un lado y muy pequeños del otro por lo cual es imposible que oferta y demanda se establezca por ese sistema”.

Insistió el presidente del Instituto Forestal que lo que se está viendo son mecanismos de presión para no cumplir con la ley, “si me quieren fijar el precio no compro, si me quieren fijar el precio despido gente, el aserrín va a tapar la provincia, nada de esto se está discutiendo a través del Instituto, está saliendo a través de los medios y eso se llama lobby, presión para no cumplir con un precio legalmente establecido, del que ellos mismos participaron y terminaron firmando el acta final”.

Agregó que esta semana le llegó una nota en la que “ahora ofrecen pagar 1.300 pesos, arrancaron diciendo que no se podía pagar un centavo más porque era lo que determinaba el mercado, después a la mesa del instituto llevaron 1.200 pesos y ahora ya están ofreciendo 1.300 pesos, que comparado con los 600 pesos que pagaban es el doble”.

Asegurando que el diálogo está siempre abierto destacó que hay una decisión del Estado a través del Instituto de proteger al pequeño productor que aposto a la actividad forestal y que hace más de 10 años se está yendo del sector por falta de rentabilidad, “cada año se planta menos en la provincia porque se llevó adelante un esquema de concentración y expulsión. La provincia necesita que además de la economía también marche la cuestión social”.

Para finalizar enfatizó que “el tema del precio fijado por el Instituto es un tema cerrado, se estudió, se determinó y hoy es el precio oficial, es un tema cerrado, que pueda haber instancias superadoras siempre, pero el precio que fue publicado en el Boletín Oficial hace más de diez días es el precio acordado por toda la cadena forestal en un proceso que llevo cuatro meses y concluyo en una votación”.

