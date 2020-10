A un mes del naufragio, limpian la zona de búsqueda para encontrar los cuerpos de los jóvenes desaparecidos en el río Paraná

Tras el pedido de familiares al Gobierno de Corrientes, una empresa privada limpia la zona de búsqueda de los tres jóvenes desaparecidos hace un mes en la zona de la isla Meza.

Héctor Barrientos, papá de Cristian y Ariel, dos de los tres pescadores buscados, expresó que “están comenzando a hacer la limpieza del río, que está obstaculizando la búsqueda, esperemos que sea de ayuda para encontrar algo. Prefectura está con dos embarcaciones, malloneros tiene tres embarcaciones que señalan dónde está la zona que tienen que limpiar”, detalló a Radio Dos.

A su vez, de los ánimos de las familias, Héctor afirmó que “hay una esperanza muy grande en este trabajo que ahora se está realizando, para ver si por debajo se encuentra lo que estamos buscando, para que finalice esta pesadilla que estamos viviendo. Esta situación nos agota, porque todos los días estamos acá, no podemos hacer nada y eso es lo que nos hace decaer”. Por último, el papá de dos de los pescadores buscados, mantuvo que “si no hay novedad acá por agua, vamos a seguir por tierra, porque no podemos dejar a nuestros seres queridos sin saber dónde están”.

Jóvenes desaparecidos en el río Paraná

El hecho ocurrió el 19 de septiembre, cuando Osvaldo Maciel, de 22 años, los hermanos Antonio y Cristian Barrientos de 22 y 23 años y el primo de ambos, Ignacio Agustín Barrientos de 26 salieron de pesca. Al parecer cuando los jóvenes regresaban en canoa desde isla Meza en Corrientes y por causas que aún no fueron detalladas, cayeron al río. Según algunas versiones la embarcación se partió al medio, en tanto otros indican que dieron vuelta campana por la fuerza del agua.

El cuerpo hallado de Ignacio Agustín Barrientos fue hallado el 23 de septiembre.

Fuente: Corrientes Hoy

CM-CP