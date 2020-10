Copa Libertadores: Defensa y Justicia visita a Santos en busca del pase a octavos de final

Defensa y Justicia quiere seguir haciendo historia. El elenco de Varela tendrá una parada difícil, esta tarde/noche visitará a Santos de Brasil desde las 19.15. El encuentro válido por la sexta fecha del Grupo G tendrá al uruguayo Leondán Gonzalez como juez principal y se podrá seguir por la señal de ESPN.

El partido se jugará en el estadio Urbano Caldeira del Santos buscará su pase a los octavos de final. El “Halcón” tiene los objetivos claros; quiere tres puntos más y así acceder a la siguiente ronda.

Con una victoria, el elenco dirigido por Hernan Crespo dirá presente en los octavos de final. En caso de lograr un empate o derrota, deberá esperar un empate entre Olimpia y Delfin.

Crespo quiere acceder a octavos con Defensa y Justicia

El «Halcón» de Varela se ubica en la segunda posición de la tabla con seis unidades, a siete del líder Santos (13), único equipo clasificado a la siguiente fase del certamen.

Por el lado del conjunto brasileño, el técnico Alexi Stival no podrá contar con el mediocampista uruguayo Carlos Sánchez, quien estará ausente de los campos de juego por la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

Probable formación de Defensa y Justicia:

Aunque Hernán Crespo no dio pistas y no paró un equipo que pudiera develar las dudas, el probable once de Hernán Crespo para conseguir los tres puntos de la clasificación a Brasil sería: Ezequiel Unzain; Rodríguez, Frías y Martínez; Washington Camacho, Nelson Acevedo ; Enzo Fernández, Marcelo Benítez, Ciro Rius ; Braian Romero y Francisco Pizzini.

Probable formación de Santos:

Por su parte los locales, que no contarán con Carlos Sánchez, que fue operado de la rodilla por su rotura de ligamentos cruzados, podría ser: João Paulo bajo los tres palos; Madson, Laércio, Luan Peres, Felipe Jonatan en defensa; Jobson, Diego Pituca y Jean Mota en la mitad de cancha; y Lucas Braga, Kaio Jorge y Yeferson Soteldo.

