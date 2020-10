Coronavirus les negaron la entrada a Formosa y desde hace dos semanas duermen en la ruta con su nene de cuatro años

A la espera de una respuesta del gobierno provincial, una familia se refugia debajo de un acoplado a la vera del camino. “Ya no se qué hacer, estoy desesperado”, dijo el papá del nene.

Desde hace 16 días, una familia espera a la vera de la ruta 11 a que el gobierno de Formosa autorice su ingreso a la provincia. Daniel, su pareja y su hijo de cuatro años duermen a la intemperie, sobre una lona ubicada debajo de un acoplado y a la vista de la Policía del distrito, que asegura no poder ofrecerles una respuesta concreta con respecto a su situación.

Según se informó, Daniel es un peón rural que trabajaba en Córdoba cuando se desató la pandemia de coronavirus. Perdió su empleo y en las últimas semanas decidió volver con su familia a Formosa, su provincia natal.

Son embargo, si bien el hombre hizo el pedido formal de ingreso, tanto a él como a su pareja y a su hijo se lo negaron. El Gobierno asegura que él no es formoseño y que, por lo tanto, no puede entrar. Así quedaron varados esperando una respuesta.

Al ver que con el correr de los días no recibían una respuesta por parte de las autoridades locales, Daniel empezó a compartir videos y fotografías que muestran cómo se las arreglan para sobrevivir a la intemperie.

En algunas imágenes se observa a su hijo de cuatro años acostado sobre una lona a la vera de la ruta, mientras que otras muestra las picaduras de insectos que el nene sufrió en las piernas. También se puede ver el acoplado debajo del cual duerme la familia para protegerse durante las noches.

“Hoy hace 16 días que estamos varados, sin ninguna respuesta. No es lindo, creo que ni un perro anda de la forma en la que nosotros estamos acá”, se quejó Daniel en diálogo con TN.

Sobre la disputa que mantiene con las autoridades que le impiden el ingreso a la provincia, detalló: “Hay un control de la Policía de Chaco, en Puerto Eva Perón, y en el medio del puente están los policías que son de Formosa. Ninguno de los dos nos han dado respuesta ni esperanzas sobre cuándo vamos a poder entrar. Todos los días voy y les digo que por lo menos tengan compasión al menos por mi hijo, que lo hagan pasar a él con la madre”.

A pesar de su insistencia, la familia lleva 16 días a la vera del camino, más tiempo incluso que la duración del aislamiento que el distrito solicita para permitir el ingreso de personas.

“No tuvimos síntomas ni nada, pero me dicen que es imposible dejarnos pasar. Además, dicen que yo no soy de Formosa y que nadie me conoce en el pueblo Mojón de Fierro, cuando yo realmente soy nacido ahí, fui a la escuela y todos me conocen. De hecho, me puse en contacto con ellos y todos están a favor mío. Tengo testigos y la partida de nacimiento, yo soy de Formosa», aseguró Daniel.

Finalmente, reiteró su pedido de ayuda al gobierno provincial para que habilite su ingreso al territorio. “No agarró la lluvia y se mojaron los roperos y los colchones. Estos días estuvo haciendo 42 grados de calor. Lo poco que teníamos lo fuimos gastando y estamos cada vez peor. Estoy desesperado, ya no sé que hacer», expresó.

(Fuente: TN)

LD-CP