Las dificultades de los ingresantes universitarios misioneros en tiempos de pandemia y qué les espera en 2021

La pandemia de coronavirus tomó al mundo de sorpresa y generó diversos cambios, entre ellos en la educación en sus diversos niveles. Los ingresantes 2020 no solo sortearon el camino entre finalizar el secundario e ingresar a la vida universitaria, sino que a esto se sumo todo un cambio en la gestión educativa producida por la pandemia de coronavirus.

Desde la obtención de documentación no accesible para continuar su cursada- debido a la repentina orden de aislamiento-, hasta una baja de sus expectativa de vivir tangiblemente su vida universitaria, los desafíos fueron mucho, pero la deserción no fue mayor que otros años. Especialistas del sector afirman que hay una oportunidad en este contexto y que ya están preparando acciones para los próximos ingresantes 2021.

En diálogo con Misiones Online, Alejandra Camors, secretaria general Académica de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) sostuvo que uno de los mayores desafíos que tenían los jóvenes ingresantes 2020 eran las altas expectativas de la vivencia universitaria y el cara a cara.

«Aunque el escenario es diversos porque cada facultad la pandemia la encontró en momentos diferntes, pero en términos generales, los ingresantes venían con las expectativas de hacer su cursada de manera presencial y allí su primer obstáculo fue el tener que migrar hacia la virtualidad. Vimos un gran esfuerzo entre estudiantes y docentes».

Camors indicó que si bien tienen una cercanía con la virtualidad, los estudiantes quieren estar cara a cara con los profesores con sus compañeros. «Hubo una primera resistencia de los mismos estudiantes a migrar a instancias virtuales, pero eso se fue mitigando con un programa de flexibilización que hicimos en la UNaM».

La especialista de la UNaM destacó los avances obtenidos y afirmó que ese avance a la virtualidad requería un tiempo para rediseñar la propuesta.

Estos desafío ocasionaron que algunos jóvenes desistan de sus carreras. «Hubo un poco más de deserción pero no a índices tan grandes como se esperaba. La deserción se suele dar entre los meses de julio y agosto, pero en este caso se dio una anticipada deserción y después una pequeña merma hacia mediados de año y dede allí se mantuvo estable».

Camors indicó que el panorama fue positivo a pesar de que todas las carreras que tienen son de carácter presencial. «Hay que tener en cuenta que en muchos casos los universitarios se conectaban a redes gratuitas, pero con el aislamiento, los jóvenes tuvieron que conectarse desde sus casas y si bien se hicieron gestiones como que las empresas proveedores dejaron libres aquellas páginas que finalicen en edu.ar, se tuvo que hacer una reingeniería de las clases»

Por su parte Carlos Vigo, director de la Agencia Universitaria de Posadas coincidió en que la conectividad que generó la pandemia , en especial para los estudiantes del interior profundo. «Muchos chicos que vivían en Posadas y tuvieron que regresar a sus casa al interior de la provincia y la flat de conectividad fue un factor que marcó si se quiere una grieta muy grande».

Para Vigo ese fue el principal desafío o problema, aunque destacó el esfuerzo de los docentes y personal educativo. «Tanto docentes como el sistema educativo hicieron todo lo posible para generar la conectividad pedagógica, pero hay algo que no depende ni de los docentes, ni de los directivos y es la conectividad que es un problema que precede a ambas partes».

El titular de la Agencia Universitaria coincidió en que la formación docente estaba orientada a la presencialidad y que estos nuevos sistemas generarán cambios.

¿Año perdido?

Para el director de la Agencia Universitaria de Posadas, no es un año perdido, sino diferente. «Las cursadas están siendo diferentes porque el mundo está siendo diferente. Todos los factores y acciones de la vida social se ve afectado y el sistema educativo no queda ajeno a eso y hablar de un año perdido es hablar de la no comprensión de la situación».

«Sabemos que muchísima gente se abandonó, pero analizaremos cada caso puntual para que se logren y puedan acceder a la educación obligatoria».

Expectativas al 2021: preparan propuesta para nuevos ingresantes

«La virtualidad vino para quedarse. Los modelos mixtos son los que se van a trabajar mucho. Se va a pensar mucho más este abordaje pedagógico mixto y por otro lado, las herramientas digitales se irán adaptando mucho más y serán parte de la cursada diaria y se irán mejorando en el sentido de la oferta que van a otorgar. Hay muchas carreras a nivel universitario que se están ofreciendo 100% presencial y eso habla muy bien», dijo el vocero de la Agencia Universitaria.

«Si miramos en retrospectiva vamos a dimensionar el proceso de adaptación que tuvo nuestro sistema. Ahora muchos miran bajo la vara del éxito y fracaso, pero no hay que ver al sistema educativo bajo esa lupa», dijo Vigo.

En el caso de los ingresantes a la UNaM para el 2021 Camors anunció un curso de preingreso, Programa Nexos. «La idea es que sea totalmente virtual y tiene una cursada libre, abierta y gratuita. Hay dos módulos obligatorios para aquellos estudiantes de secundario que consideran que le han faltado reforzar algunos temas. Estos son introducción a la vida universitaria e introducción al conocimiento científico».

«Se le dan ciertas herramientas que les van a permitir entrar con más confianza a la universidad y están pensados para escenificar la vida universitaria».

Indicó que lo interesante de esta propuesta es que está conformada por equipos de docentes de distintas facultades de la UNaM y que han pensado mucho en el trayecto que ha recorrido este estudiante del 2020 en su último año del secundario, buscando ayudarlo en su formación, debido a los desafíos que también se han presentado en este nivel educativo.

En el caso de los ingresantes 2020, la especialista de la UNaM destacó que el Concejo Superior aprobó un circuito de registro extraordinario, debido a que muchos no completaron la presentación de la documentación necesaria, debido a la cuarentena, por lo que la certificación de la finalización de los estudios secundario es necesaria para la cursada.

«Ese fue un obstáculo que tuvimos porque un gran grupo de chicos no pudo entregar esa certificación debido a la cuarentena y lo que hicimos fue ese registro para que no pierdan el año y los avances que registren en sus materias no se pierdan y una vez que ellos puedan presentar la documentación, se regularice».

Destacó el trabajo en conjunto con el Concejo General de Educación para la gestión de algunos documentos y la facilidad de que los estudiantes puedan tener su documentación al día.

