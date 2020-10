Copa Libertadores: River recibirá a Liga de Quito en busca de una victoria para terminar líder de su grupo

En el marco de la sexta y última fecha, River Plate recibirá este martes a Liga de Quito por Copa Libertadores. El encuentro válido por el Grupo G se jugará desde las 21.30 en el estadio Libertadores de América. El partido será transmitido por la señal de ESPN y contará con el arbitraje del chileno Roberto Tobar.

Marcelo Gallardo resolvió que Paulo Díaz reemplazará a Martínez Quarta ante Liga e irá en busca del grupo de su grupo.

Al ser consultado respecto de la decisión de inclinarse por Díaz y no por Rojas, Gallardo fue claro y no dio por sentado que esto sea un indicativo de que el chileno es dueño del puesto: «Lo veo mejor para lo que estamos jugando. Rojas fue una muy buena alternativa y jugó en un muy buen nivel durante el torneo pasado. El sistema también lo favoreció, con tres defensores. Ahora me inclino por Paulo porque creo que lo veo mejor para no tocar mucho el equipo y más que nada darle la confianza a un jugador que considero importante. Después, esto es cambiante«, señaló el DT.

Terminar líder del Grupo D le permitirá a River enfrentar en octavos de final a un rival que haya clasificado segundo y definir la llave en condición de local, a la vez que mejorar su posicionamiento entre todos los clasificados, lo que también aumentaría la ventaja de localía para futuros cruces.

Gallardo quiere ser el lider del Grupo G en la Copa Libertadores

River, cuatro veces campeón de la Copa Libertadores (1986, 1996, 2015 y 2018) y finalista de la última edición, es el equipo más goleador del torneo con 18 tantos, 14 de ellos marcados al débil Binacional de Perú.

Liga de Quito, consagrado en 2008 de la mano del argentino Edgardo Bauza, le aplicó al «Millonario» la única derrota que registra en esta competencia: 0-3 en la altura de la capital ecuatoriana, el pasado 4 de marzo, antes del receso por la pandemia de coronavirus.

Tras ese parate, que lo mantuvo casi cinco meses sin siquiera entrenarse, River volvió a la competencia con un destacado nivel y sumó 7 de los 9 puntos disputados (San Pablo 2-2 y 2-1; Binacional 6-0).

Liga, por su parte, consiguió todos los puntos en juego desde la vuelta de la Libertadores con victorias 1-0 y 4-0 frente a Binacional y 4-2 sobre San Pablo.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Matias Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo y Christian Cruz; José Quinteros, Lucas Piovi, Lucas Villarruel y Adolfo Muñoz; Junior Sornoza y Cristian Martínez. DT: Pablo Repetto.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Estadio: Independiente (local River).

Hora de inicio: 21.30. TV: ESPN 2.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

AR-EP