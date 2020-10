Copa Libertadores: River goleó a Liga de Quito y clasificó líder de su grupo

El equipo de Marcelo Gallardo, que hizo de local en Avellaneda, se impuso 3 a 0. Borré (en offside), Álvarez y Carrascal marcaron los goles.

Riverse quedó con el liderazgo del Grupo D de laCopa Libertadores. Con goles de Rafael Santos Borré (en offside), Julián Álvarez y Jorge Carrascal, el Millonario se impuso 3 a 0 ante Liga de Quito de Ecuador. De esta manera, no habrá Superclásico con Boca en octavos de final, ya que ambos equipos se clasificaron en el primer lugar de sus zonas.

El encuentro se disputó en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, de Independiente, donde River hace de local por las remodelaciones en el Monumental.

El primer tiempo fue de alto voltaje. River y Liga fueron a buscar el partido. El Millonario, claro, porque no lo necesitaba y por una cuestión natural a su estilo. El conjunto ecuatoriano, porque tenía una certeza: si se encerraba en su propio territorio para cuidar el empate, el equipo de Gallardo no lo iba a dejar respirar. El resultado fueron 45 minutos intensos, sin pausa. En esa primera mitad no hubo goles, pero sí sobraron emociones.

River comenzó con un contratiempo. Porque Nacho Fernández, en un intento por ganar una pelota, se golpeó en la rodilla izquierda. El mediocampista no podía caminar bien. Tras varios minutos, se levantó y logró terminar todo el primer tiempo. Pero el dolor era tan fuerte que no pudo salir al segundo tiempo.

A los 31 minutos se encendieron las alarmas en River. Jhojan Julio quedó mano a mano con Franco Armani. Parecía que se venía el primero de la visita. Pero el arquero del Millonario -y de la Selección argentina- logró ganar el duelo y evitó el tanto. En la siguiente, el local respondió con una contra que terminó en un remate de Matías Suárez que se estrelló en el travesaño.

Cuatro minutos más tarde, otra vez Suárez tuvo en sus pies el primer gol del partido. Enganchó y disparó, pero no logró acertar. En la última del primer tiempo, José Quintero, de Liga, tuvo una clara posibilidad dentro del área, pero falló.

El segundo tiempo fue distinto. Iban ocho minutos cuando River marcó el primer gol del partido. Un gol determinante en su objetivo por quedarse con el liderazgo del Grupo D. Un tiro de esquina desde la izquierda fue la vía que encontró el Millonario para ponerse arriba. Rafael Santos Borré, que estaba dentro del área, la empujó para el 1 a 0 parcial. Pero lo que no vio la terna arbitral encabezada por Roberto Tobar fue que el colombiano estaba en offside.

El árbitro fue el chileno Roberto Tobar, acompañados como jueces de línea por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos, mientras que Cristian Garay fue el cuarto.

Tanto River como Liga de Quito estaban clasificados a octavos de final antes de comenzar el partido, pero el Millonario necesitaba sí o sí un triunfo para ganar el Grupo D, lo que supone una ventaja de cara al sorteo de los cruces de la Conmebol.