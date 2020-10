Las ventas por el Día de la Madre aumentaron 50 por ciento y hubo escasez de algunos productos en Posadas

Las ventas en los comercios de la ciudad de Posadas por el Día de la Madre, tuvieron un aumento del 50% respecto al año pasado, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Posadas.

Según la evaluación primaria realizada este lunes sobre el movimiento del último fin de semana, el programa Ahora Mamá, lanzado por el Gobierno de Misiones, se llevó el 50% de las compras con tarjetas.

“Nos fue muy bien, en promedio las ventas estuvieron entre un 30% y 50% arriba del año pasado en dinero. Eso empata y supera la inflación y puede dar un crecimiento al comerciante”, informó desde la Cámara de Comercio de la ciudad de Posadas Fernando Vely, en declaraciones a Radio República.

Sin embargo aclaró que si bien las ventas crecieron, algunos comercios no tuvieron el rendimiento esperado debido a la dificultad de conseguir la mercadería o por falta de personal. “El comercio local esta medianamente bien abastecido, porque ya viene trabajando hace varios meses y las grandes marcas fueron direccionando a las provincias que están trabajando. Pero obviamente hay una problemática con las empresas que no están produciendo o que están con planta reducida”, explicó Fernando Vely.

Este año, el Gobierno de Misiones, renovó la edición del Ahora Mamá, con reintegros de hasta el 20% y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés. “El balance fue positivo y tenerlo en esta situación no resulta fácil. Con Ahora Mamá tuvimos el 50% de las ventas con tarjeta”, mencionó el vicepresidente de la Cámara de Comercio.

Apertura del Puente Encarnación-Posadas

En los últimos días volvieron los debates sobre la reapertura del Puente Internacional San Roque González. Desde el gobierno de Oscar Herrera Ahuad, mantienen firme la cuestión sanitaria por encima de cualquier otro tema y cuidar a todos los misioneros ante los contagios de coronavirus. Mientras que el gobernador de Itapúa, Juan Schmalko, calificó a esta decisión como “una falta de empatía”.

Desde la Cámara de Comercio apoyan la decisión del Gobierno de Misiones, de priorizar la salud y no la economía. “Estamos en un escenario de pandemia donde poco y nada importa lo que diga la Cámara. La provincia decide mantener cerrada su frontera para que podamos tener una vida normal y podamos cuidarnos”, expresó Fernando Vely.

Además dejó en claro que desde la entidad no ejercen ningún tipo de presión para que el puente continúe cerrado.

Sobre la situación cambiaria de Argentina y Paraguay, mencionó que en este momento no resulta económico comprar en el país vecino y dio las principales razones de esto. “Primero porque tenemos un dólar que terminó con el dólar paralelo y sabemos que en Paraguay el dólar se paga mucho más caro, por lo tanto se va a pagar mucho más por el producto. El segundo punto es la compra con tarjeta, que no conviene porque tenemos la retención, la carga de un dólar mucho más alto y por otro lado no hay financiación ni garantía. Entonces creo que hoy el escenario no es muy favorable para comprar. Se averiguaron los precios y ya no son tan competitivos como antes”, concluyó.

