Para la economista María Sarjanovich el primer impacto de una devaluación es en la sociedad por su efecto en los precios

Al ser consultada sobre la actual situación económica y la posibilidad de una devaluación como sostienen muchos comentaristas, la economista y docente de la UNAM María Victoria Sarjanovich estimo que es una situación difícil por las circunstancias de recesión en un escenario de pandemia y que una eventual devaluación impactará directamente en los precios, destacando que “el primer impacto es en la sociedad” porque genera más inflación que la de dos dígitos que ya venimos arrastrando desde hace unos años.

María Victoria Sarjanovich – Radio Libertad

Destacó que el país enfrentaba un estancamiento de la economía y desde 2018 “empezamos a tener recesión, que con la pandemia y el párate económico se profundizó, los niveles económicos muestran caída de la actividad económica, aumento de los precios, aumento del desempleo”, argumentó Sarjanovich en diálogo con Radio Libertad.

Sobre las distintas cotizaciones de la moneda norteamericana, la economista menciono la ampliación importante que se ve en la brecha que existe entre el dólar oficial mayorista con los dólares informales y libres del mercado y “esto muestra que la economía en Argentina, en general, no está bien. Hay mucha incertidumbre y esto también genera un impacto sobre la economía, al no saber qué va a pasar con el dólar, al no saber qué va a pasar con los precios, al haber desabastecimiento de productos es como una batería que lleva a que no haya capacidad para tomar buenas decisiones”.

Reiteró la docente universitaria que la economía está en una situación crítica y “no sabemos que decisiones tomar, si tenés ahorros no sabes en que ahorrar, si te sobra plata no sabes en que ahorrar, no podes comprar dólares, productos durables, no hay productos durables, no hay confianza en inversiones financieras específicas, una empresa que necesita maquinaria ante la recesión tampoco sabe si comprar o no porque no sabe qué va a pasar o compra adelantada porque no sabe si el dólar va a subir”.

Sarjanovich menciono además que en septiembre hubo algunas “luces verdes” en sectores como la construcción, la industria, venta de automóviles que mostraron una cierta reactivación que “por lo que muestran los datos de los últimos años indicaban que la industria se estaba reactivando, pero el tema del dólar es muy complicado porque como no hay reservas en el Banco Central, no hay stock de dólares circulando queda así esa brecha”.

Devaluación

Explico mencionando las diferentes cotizaciones del dólar, la oficial mayorista, el contado con liquidación CCL cual, es la actual situación destacando que, “si sos exportador y cobras en dólares cuando los tengas que cambiar, no lo cambias al dólar ´blue´ lo cambias al dólar oficial, entonces al existir semejante brecha, los exportadores exigen que haya una devaluación porque si tiene insumos importados y cuando los tenga que comprar no lo hará al dólar mayorista lo va a tener que hacer ajustado a los impuestos correspondientes y ahí comienza la puja entre quienes piden una devaluación y quienes no y todo lleva a que existan esta presiones sobre el dólar”.

Explico que hay poca oferta de dólares y los empresarios no quieren liquidar ahora porque hay expectativas, conviene esperar destacando que en caso de producirse una devaluación, “el primer impacto es en la sociedad, los consumidores. Todas las devaluaciones acarrean un aumento de precios, somos un país agroexportador y también importador de productos elaborados y materia prima, cualquier aumento del tipo de cambio lleva a que se traslade a los precios ya sea por componentes o por el aumento del combustible debido al aumento del dólar que impacta sobre el transporte y costos de producción, siempre una devaluación tiene un impacto negativo”.

Agregó Sarjanovich que el país viene hace muchos años con inflación de dos dígitos que se pretende ir disminuyendo, “se supone que vamos a tener una inflación más baja respecto al año pasado y de hecho con una devaluación ese objetivo no se podría cumplir y se reflejara en una pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. Ya tuvimos una importante pérdida de poder adquisitivo por el aumento de los precios”.

Se refirió además a las medidas que viene implementando el Gobierno nacional para disminuir la demanda de dólares y con ello achicar la brecha en el precio del dólar informal o “blue” indicando que con ellas “trata de que los grandes ahorradores empiecen a invertir y a ahorrar en pesos, además van a tratar de flexibilizar el CCL aumentaron las tasas de interés a los plazos fijos en pesos, lo que buscan es incentivar el ahorro en pesos para disminuir la demanda de dólares”.

Insistió en que el mayor problema es que “no hay confianza y la gente que tiene algún ahorro no quiere perder poder adquisitivo, con la inflación del 2,8% el mes pasado, con un acumulado de más del 20% es una pérdida importante, entonces la gente se tira al dólar porque considera que es lo más seguro”.

A/E.J.

EJ-A