Mujeres a la vanguardia del cambio climático en Misiones

Verónica Derna, Karen Fiege y Silvia Kloster llevan al cuidado del ambiente como estandarte. Celebran la creación del Ministerio de Cambio Climático e invitan a pequeños cuidados desde la casa para contribuir con una mejor calidad de vida y aclaran: “Progreso no es cemento, sino seguir cuidando nuestra biodiversidad”.

Desde que se creó el Ministerio de Cambio Climático en Misiones, único en todo el continente americano, muchos quizás se enteraron del trabajo que la provincia desarrolla para el cuidado de sus recursos naturales y cómo impacta en el contexto regional. Sin embargo, hace décadas que la tierra colorada marca la agenda ambiental, ya desde la creación del primer ministerio de Ecología del país hasta la flamante Secretaría de Estado que ahora conduce Patricio Lombardi.

Fue precisamente el flamante ministro, en diálogo con Misiones Online, quien anticipó que la intención, es que la gran mayoría de su gabinete sean mujeres. Y ese pedido tiene una explicación: En Misiones, las mujeres lideran la sostenibilidad, contribuyen desde la chacra conductas amigables con la naturaleza y se involucran con las comunidades guaraníes, “los guardianes de nuestra naturaleza”.

En una entrevista en canal 12, Verónica Derna, ex ministra de Ecología de Misiones; Silvia Kloster, de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ecología y la flamante subsecretaria de Cambio Climático, Karen Fiege, dieron su visión de una política pública que busca recuperar para la provincia, lo que Misiones brinda en biodiversidad a todo el planeta.

Pioneras

Derna mencionó a las “mujeres rurales, que son el mejor ejemplo de las mujeres líderes de la sostenibilidad, porque está íntimamente relacionado con lo económico, lo social y lo ambiental. Contribuyen con el cuidado del medio ambiente y de a poco van incorporando conductas amigables, en lo cotidiano, en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos”.

Kloster aclaró que “la cuestión de género es muy importante, porque siempre fue la mujer la que más contacto tiene con cuestiones relacionadas a la naturaleza o dedicadas en las chacras. Eso las pone en un lugar que hace diferencia”

Fiege se refirió a un concepto más integral, “porque la creación de esta área que no hay en todo el continente americano, que aborda el cambio climático, habla a las claras de que Misiones da una respuesta a una demanda social. Actuar mancomunadamente con las empresas que vienen con prácticas amigables con el ambiente, invitar a las que no lo hacen a que se sumen e involucrar a las asociaciones civiles, con los jóvenes que llevan la bandera de estas pequeñas prácticas y que el cambio climático realmente nos interpele, porque no tenemos un planeta B, esta es nuestra casa común”.

Objetivos

La visión que nació desde la Legislatura misionera, para incorporar el ministerio de Cambio Climático, se sustenta, entre otras cuestiones, en los fenómenos naturales que ya estamos observando y que, con la pandemia, recrudecieron. “Calores extremos, inundaciones, tormentas más frecuentes, olas de calor en la ciudad. Hay un corrimiento del régimen de lluvias, el tema de la sequía que cada vez es más grave se sumó a la cuestión de la quema. Son todas demandas que la naturaleza nos está haciendo. A ver qué está haciendo el hombre para de alguna manera mitigar esto y cómo adaptarnos”, consideró Kloster.

La ex ministra de Ecología recordó que “la provincia de Misiones hace un esfuerzo enorme por sostener sus recursos naturales y que brinda una calidad de vida a los misioneros y más allá de las fronteras de la provincia. A eso apunta el nuevo ministerio. Recuperar para Misiones lo que siempre está brindando”.

Fiege, quien durante mucho tiempo se involucró en la problemática de las comunidades guaraníes, expresó que “los guaraníes son el norte a seguir, son los guardianes naturales de la selva misionera y quien mejor que ellos para que nos marquen los pasos para conservar este pulmón y creo que humildemente Misiones tiene la misión de salvar al planeta”.

Ponemos en marcha la Secretaría de Cambio Climático en Misiones. Agradezco al Pte de la HCR Ing. Carlos Rovira por la ley de su creación que pone a Misiones en la vanguardia de la políticas ambientales. Tome juramento q su titular Sr Patricio Lombardi. pic.twitter.com/I8m2zSfaLi — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) October 7, 2020

Acciones

Derna reiteró que “venimos con una política pública relacionada con la gestión ambiental hace mucho tiempo y hemos tomado conciencia de esto. Por eso, podemos hoy pararnos y tomar esta decisión de contar con un Ministerio de Cambio Climático. Desde allí podemos tener esa mirada y ejecutarla como herramienta de gestión pública y que va a atravesar las demás actividades como la agro ecología, la soberanía alimentaria, la energía limpia”.

Fiege aportó que “en el barrio Itaembé Guazú hay 250 viviendas que se alimentan de paneles solares y se va a repetir la experiencia en el interior”.

Kloster sostuvo que “las políticas públicas las tienen que hacer los Estados, pero como ciudadanos tenemos responsabilidades. Uno puede ser responsable con el uso de la energía, del agua o con la gestión de los residuos”.

Para finalizar, Fiege dejó un mensaje contundente: “Es replantearnos el concepto que tenemos de progreso. Pensamos en un ambiente y nos imaginamos un árbol, pero el ambiente es donde estamos todos y la tecnología viene a despapelizarnos un poco, que dejemos de talar para imprimir, eso va a ser un aporte enorme. Progreso no es cemento, sino seguir cuidando nuestra biodiversidad”

D.G.-EP