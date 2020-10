María Safrán: “Falleció de un paro cardíaco el hombre de Apóstoles que era positivo de Covid-19”

El hombre de 79 años proveniente de la localidad de Apóstoles, y que había dado positivo para Covid-19, falleció este sábado de un paro cardíaco, cuando se encontraba internado en una clínica privada de la capital misionera debido a problemas de salud que presentaba, propios de la edad, según informaron.

María Safrán – Radio Libertad

Este caso no se registró entre las cifras oficiales de fallecidos por coronavirus, debido a que la causa del deceso no fue la enfermedad propiamente dicha. Al respecto, la intendenta de Apóstoles, María Eugenia Safrán, dijo que “pienso que ahora no se le informó como fallecido, porque en realidad no falleció de Covid, sino que tenía problemas anteriores, propios de la edad. El paciente venía hace más de dos semanas que ya empezó con un estado complicado, pero ya venía de su casa con este estado de salud, con otros problemas de base”, aclaró la jefa comunal.

Además, Safrán explicó que “tuvo un ACV, no sé si no tenía cáncer de antes, también, y derivó en una insuficiencia renal. Lo que tuvo fue un paro, y lo que hablé con el director del hospital de acá, él lo que me dice es que lo del Covid, bueno, fue un hallazgo que se le hizo al ingresar al Sanatorio Posadas. Pero en realidad no fue derivado por eso, sino que fue derivado por los otros problemas que tenía”.

De inmediato el municipio de Apóstoles, en trabajo articulado con el Comité de Crisis local conformado por representantes de las Fuerzas de Seguridad y Salud Pública, tomó medidas al respecto.

La intendenta informó que “en este caso, se habló con los familiares, y se hizo todo el protocolo de aislamiento para todas las personas que estuvieron en contacto directo con él, desde familiares, hasta cuidadores. Porque había una serie de cuidadores que lo estaban cuidando en la casa primero”.

Este es el primer caso positivo de coronavirus que se registró en Apóstoles, por lo que aún se trata de definir el nexo epidemiológico que llevó al contagio. En la cuestión ya se encuentran empleados distintos actores para intentar determinar la procedencia del virus y poder tomar medidas al respecto.

Horarios de actividades en el municipio

En otro orden de cosas, hace dos semanas, Apóstoles había decretado una ampliación en los horarios de distintos rubros. La jefa comunal precisó al respecto: “Hace unas dos semanas hicimos una ampliación de horario para unas actividades. Básicamente los comercios les permitimos hasta las nueve de la noche en general, después comercios como minidespensas y kioscos, están hasta las doce. Bares y restaurantes hasta las dos de la mañana y las canchas de fútbol cinco y pádel están hasta las doce de la noche.

Tren Posadas-Apóstoles

En las últimas semanas hizo mucho eco en la zona sur de la provincia la posibilidad de habilitar un tren de pasajeros que conecte los municipios de Posadas y Apóstoles con varias paradas intermedias. Esta iniciativa abriría una red nueva de conexiones del tipo económica, laboral, social y turística en la zona sur de Misiones.

Sobre esta posibilidad, Safrán afirmó que “la verdad que la expectativa está, sé que varias veces el tren de carga viene hasta la estación de Apóstoles. Todavía conmigo no se han comunicado, pero la verdad que estaría bueno, que el tren que hace Garupá-Posadas pudiera venir hasta apóstoles, porque podría ser un medio de traslado hasta Posadas”.

Situación económica

Sobre este tema en particular, en comunicación con Radio Libertad, Safrán manifestó que “los dos primeros meses del año presentaron una muy buena recaudación, pero con la llegada de la pandemia y las medidas respectivas, la actividad cayó casi al 50% en los meses de abril y mayo”. La zona de Apóstoles es una en la que abunda la actividad yerbatera, la cual nunca paró por ser considerada esencial.

“Eso nos permitió, digamos, estar bien todo este tiempo. Inclusive socialmente hablando de la gente, de los que trabajan la tarefa, en la cosecha, estaban bien” agregó.

