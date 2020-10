Industriales buscan un acuerdo en el Instituto Forestal para redefinir los precios de chips y raleo

La industria forestal trabaja para lograr un consenso en el marco del Instituto forestal de Misiones para definir un precio que beneficie el trabajo de todos los sectores de producción y en el contexto actual siguen trabajando para evitar que su situación económica y productiva empeore.

Román Queiroz – FM Express

“Estamos ante una situación bastante complicada, muy compleja, pero estamos convencidos de que tenemos un diálogo con el instituto forestal y que vamos a llegar un acuerdo de consenso en un precio que sea conveniente para todos los actores” explicó Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) en referencia a la discusión de los precios de chips y raleo, subproductos de la industria forestal que se utilizan para la elaboración de pasta celulósica y tableros de partículas y como combustible para la generación de energía.

El objetivo de este acuerdo es alcanzar una cifra que sea acorde a todos los actores que pertenecen a esta industria desde las papeleras, hasta el productor primario y las industrias comerciales, dijo Queiroz. “No es fácil porque hay que buscar un consenso entre todas las partes, pero para eso estamos los dirigentes, para tratar de buscar acuerdos y soluciones”, afirmó.

El presidente de la FAIMA comentó que en el país la industria maderera no tiene el reconocimiento que se merece frente a otras industriamos como la del metal. Sin embargo, hasta el momento es uno de los sectores que mejor se encuentra considerando la difícil situación en la que se encuentra el país debido a la Pandemia.

El dirigente industrial afirmó además que lo que buscan con este acuerdo es reactivar la industria y seguir evitando perdidas. “Por eso –dijo- necesitan de una solución rápida para que los materiales no se pierdan y no tengan que empezar a despedir empleados. “Los trabajadores de la industria de la madera son aliados nuestros porque son los que conocen bien el sector, no es fácil, no es que uno llama a una persona nueva y automáticamente entienden del sector y del rubro, es una inversión que hacemos con los empleados por las capacitaciones que tienen, los conocimientos y la experiencia industrial” manifestó Queiroz.

Además de las pérdidas que tuvo esta industria debido a que los precios no alcanzaban los costos mínimos, tampoco favorecen los altos niveles de riesgos de incendios que podrían afectar a estos sectores debido a las altas temperaturas.

En cuanto al acuerdo sobre el precio de venta de la madera en la provincia, Queiroz señaló que se encuentran cerca de cerrar el acuerdo. Si bien piden $1600 por tonelada, el Instituto Forestal ofrece $1300 y es un monto que consideran acorde a lo que están buscando.

ZF-A