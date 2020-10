Día mundial de lucha contra el cáncer de mama: “La mamografía es un estudio simple, que no duele y que brinda información precisa”

Hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama. Con motivo de esta fecha, desde el Instituto de Previsión Social de Misiones y en conjunto con la referente en la temática dra. Alejandra Méndez, desarrollaron durante esta mañana una charla sobre la importancia de la prevención, haciendo hincapié en la autoevaluación mamaria.

“Queremos que la población sepa cómo examinarse y autoconocerse para así detectar cambios en su cuerpo, en las distintas etapas de este ciclo. Esto permite llegar a las consultas sin asustarnos y sin minimizar los síntomas porque, por ejemplo, tenemos pacientes que se palpan los nódulos pero como no sienten dolor, no van al médico”, señaló la profesional.



Sostuvo que esto significa “una pérdida en el diagnóstico oportuno”, independientemente de que pueda tratarse de cáncer o no. “La mamografía, que empezó a realizarse en la década de los sesenta, es un estudio simple que lleva pocos minutos y que no duele ni produce complicaciones. Nos da información precisa que no puede ser reemplazada por el autoexamen”, acotó.

Méndez manifestó que, así tenga o no antecedentes familiares de la enfermedad, es necesario realizarse los chequeos igualmente. “Queremos llegar a realizar estudios subclínicos, donde las lesiones son tan pequeñas y los tratamientos son efectivos y de poca morbilidad. Algunos pacientes llegan a tener cuatro horas de internación y luego ya regresan a sus casas”, aseguró.

Indicó que las autoevaluaciones están recomendadas a partir del inicio del ciclo menstrual “para ir entendiendo sobre los cambios que sufre la mama” y luego, anualmente, es importante realizarse un examen médico: “Si bien es poco frecuente en la etapa joven, el riesgo aumenta con la edad. Ante cambios en la piel, tumoraciones o retracciones, es necesario que no dejemos de practicar el autoconocimiento”.

Día mundial de lucha contra el cáncer de mama: en Misiones hay 30 mamógrafos

El titular del Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones, Lisandro Benmaor, se refirió a la campaña desarrollada desde el organismo sobre el Mes Rosa de prevención contra el cáncer de mama para concientizar sobre la enfermedad. Uno de los puntos principales de este proyecto fue el intercambio de un barbijo rosa por un alimento no perecedero o artículos de limpieza para donarlos a quienes lo necesiten.

De la colecta, explicó, participaron el Parque del Conocimiento, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Servicio Penitenciario Provincial. “Todos estos artículos serán llevados a diferentes organismos para hacer, además de una concientización sobre el cáncer de mama, un fin solidario y humano muy importante. Queremos educar a la población sobre la importancia del diagnóstico precoz”, apuntó.

Las donaciones obtenidas.

Benmaor expresó que “el diagnóstico oportuno hecho por profesionales idóneos en la materia puede salvar vidas. Más del 90 por ciento de los pacientes con esta patología, si se diagnostica en etapa temprana, pueden salvarse. La mamografía, que es el estudio por excelencia, hace diagnósticos precoces que a su vez son sinónimo de tratamientos acordes”.

El responsable del IPS recordó que en toda la Provincia hay un total de 30 mamógrafos, lo que denota una gran evolución tanto desde el ámbito público como privado. “Hoy una mujer misionera no tiene que hacer más de 50 kilómetros de su domicilio para poder hacerse una mamografía. Desde el IPS creemos que más prevención significa más salud y no solamente desde el equipamiento tecnológico, sino además con el potencial humano que tiene Misiones para este objetivo”, finalizó.

Día mundial de lucha contra el cáncer de mama: realizarán un lazo rosa gigante en la costanera de Posadas

La propuesta tiene por objetivo emular el lazo humano gigante que año a año realizan en la costanera local, pero que este año a causa de la pandemia de coronavirus será con automóviles. Para participar, es necesario hacer una inscripción previa al siguiente link: https://forms.gle/q2D2jerM6F489gmz5.



Antes de concretar el lazo gigante, que estará conformado por un total de 70 vehículos, invitan a la concentración y caravana que saldrá desde la intersección de las calles Avenida Roque Pérez y Rivadavia de la Capital provincial. Cabe destacar que por obvias razones, no estará permitido descender de los autos y además tomarán la temperatura de todos los participantes, en marco de las medidas de bioseguridad correspondientes.

