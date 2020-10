Día Internacional del Cáncer de Mama: ¿Por qué se celebra cada 19 de octubre?

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 de octubre se celebra mundialmente Día Internacional del Cáncer de Mama.

Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad.

Con la excepción del cáncer de piel, el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres, según datos de Estados Unidos. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos se diagnostican en un estadio avanzado, sobre todo, por la escasa concienciación y las barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud.

En este contexto, la sensibilización es el primer paso en la batalla contra el cáncer de mama.

¿Qué es el cáncer de mama?

Según explica la Sociedad Americana Contra el Cáncer, el cáncer de seno (mama) se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control.

Las células cancerosas del seno normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer.

Es importante que sepa que la mayoría de los bultos en los senos son benignos y no cancerosos (malignos). Los tumores no cancerosos de los senos (benignos) son crecimientos anormales, pero no se propagan fuera de los senos. Estos tumores no representan un peligro para la vida, aunque algunos tipos de bultos benignos pueden aumentar el riesgo de una mujer de padecer cáncer de seno.

Cualquier bulto o cambio en el seno debe ser examinado por un profesional de atención médica para saber si es benigno o maligno (cáncer), y si podría afectar su riesgo futuro de padecer cáncer.