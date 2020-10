Fiat Plan y Seewald Auto advierten a sus clientes sobre posibles fraudes y cómo prevenirlos

Debido al contexto actual, las operaciones digitales han aumentado notablemente, al igual que las estafas y fraudes por internet. Es por ello que Fiat Plan y Seewald Auto publicaron algunos consejos para mejorar la seguridad en su sistema.

La pandemia potenció las estafas y fraudes por la red, haciendo que miles de usuarios se vean perjudicados. Para garantizar mayor seguridad en su sistema, Fiat Plan y Seewald Auto publicaron un aviso en los medios para advertir a sus clientes de posibles riesgos de fraude.

En primer lugar, destacó la importancia de no brindar información personal o financiera a través de llamadas, mensajes, Whatsapp o correos electrónicos. En caso de recibir llamadas, mensajes de Whatsapp o ser contactado a través de una red social para ofertas y promociones, corroborar siempre su autenticidad a través de alguno de los medios oficiales de contacto: 0810-222-3428 los días hábiles de 9 a 18, o vía email a fiatplan@clientefca.com.ar.

Además, la marca hizo hincapié en que Fiat Plan comercializa planes exclusivamente a través de su red de concesionarios oficiales y que no se realizan llamados para venta directa desde “Casa central”, “Fiat fábrica” ni directos de empleados.

También informó que ante la recepción de un e-mail que parezca sospechoso y no provenga de cuentas oficiales, se recomienda no hacer ‘clic’ para descargar el adjunto, ya que se trata de una posible estafa de “phishing”. Es un método muy utilizado por los ciberdelincuentes para que la víctima revele sus contraseñas o datos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Lo hacen mediante correos electrónicos fraudulentos que redirigen al usuario a un sitio web falso donde solicitan información sensible.

Fiat Plan y Seewald Auto agregaron que los únicos medios de pago habilitados son las cuentas oficiales de FCA del Banco Galicia o Banco Nación y los medios digitales habilitados por FCA que se pueden encontrar en el siguiente link: https://bit.ly/3fNQT0k y que son nulas las bonificaciones/promesas hechas por los concesionarios, salvo que sean aprobadas expresamente por la administradora.

Los concesionarios tienen prohibido cobrar cuotas y/o cualquier concepto vinculado al plan de ahorro, salvo los conceptos relativos a la cuota 1° comercial y los gastos de patentamiento.

Para más información acerca de cómo legar a tu 0 KM o cómo podés adquirir el Fiat Plan adecuado para vos, no dudes en hacer clic acá: https://bit.ly/345RFDq.

También podés contactarte con Seewald, concesionario Fiat de Posadas a través de todas estas vías:

-info@seewaldauto.com.ar

-https://www.facebook.com/SeewaldFiatMisiones/

-https://www.instagram.com/seewaldautosa/

-www.seewaldauto.com.ar

–WhatsApp +549 376 510 0300 y Lucia te atenderá de la mejor manera y realizara unas preguntas cortas para poder derivarte con el asesor indicado.

