Hugo Moyano, habló sobre la caravana por el 17 de Octubre: «Queremos demostrarle nuestro apoyo al Gobierno»

El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, sostuvo este sábado que la convocatoria a participar de la caravana por el Día de la Lealtad peronista busca, «además de celebrar un día clave para el peronismo, transmitirle al Gobierno el apoyo de los trabajadores”.

Las palabras del dirigente fueron formuladas este sábado en el marco de una conferencia de prensa convocada por los gremios que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional, quienes organizaron la caravana que, con cientos de vehículos, marchó hacia el Obelisco y la Plaza de Mayo.

«En este día, donde la sociedad entiende este mensaje histórico tan importante que nos ha dejado el general (Juan Domingo Perón), todo lo que se haga en función de reconocer y abrazar aún más la causa del peronismo me parece importante”, dijo Moyano en la cita con la prensa, celebrada en la sede del gremio Smata, en avenida Belgrano al 600.

En ese marco, Moyano puntualizó que “todos los trabajadores sabemos cómo actuar en esta circunstancia” de pandemia, por lo cual el llamado a participar fue sobre la base de «cuidarnos con los protocolos que decidió el Gobierno y el Ministerio de Salud, ya que nos infunde un profundo respeto además por todo lo que se viene haciendo para que el coronavirus no se lleve más vidas».

“Queremos transmitirle el respaldo a nuestro Gobierno en general y queremos demostrarle el apoyo que tiene de la inmensa mayoría de los trabajadores», dijo el referente gremial, al destacar que “los trabajadores reconocen el esfuerzo” que están haciendo las autoridades para salir además de “esta situación en la que nos dejó el gobierno anterior”, en alusión a Mauricio Macri.

En este punto, admitió que “el ex presidente habla (a través de los medios de comunicación) y da vergüenza escucharlo y verlo, tratando de ocultar el desastre que hizo”.

Por otra parte, consultado sobre si la caravana responde a las protestas opositoras registradas de los últimos días, Moyano dijo que «es una respuesta al requerimiento que hoy necesitan las autoridades, al apoyo que le brindamos» y agregó: «Les puedo asegurar que si no hubiéramos tenido un gobierno como el que tenemos, hubiera sido distinta esta situación».

En tanto, cuestionó las movilizaciones opositoras: «Las marchas esas… cuando salen las señoras bien alimentadas, a decir todo lo que dicen… no le veo mucho sentido y ni siquiera me llaman la atención porque son tan absurdas las cosas que dicen».

«Por ejemplo, dicen que no hay libertad y yo pienso, ‘si no hubiera libertad, no estaría donde está, diciendo lo que dice, y menos en un momento en plena pandemia’. Así que no resiste mucho análisis”, añadió.

No obstante, remarcó que “tienen el derecho también de la protesta” aunque ratificó: «No le veo el sentido».

En contraposición, recordó que el país está tratando de «salir del problema sanitario viniendo de donde viene, porque desgraciadamente el Gobierno que se fue es el que nos endeudó y nadie sabe siquiera dónde está esa plata».

«La máxima responsabilidad de lo que nos está pasando es del Gobierno anterior, a lo que se sumó la pandemia que estamos sufriendo», concluyó.

Por su parte, Jorge García, del Sindicato de Peones de Taxis, contó que su sector en particular fue uno de los más perjudicados en la gestión anterior con bajas de “15 mil trabajadores” y dijo que eso ocurrió como “consecuencia, entre otras cosas, de las aplicaciones piratas”.

En este punto, Moyano retomó el micrófono y agregó: «Lo mismo que hicieron con Uber (aplicación para alquiler de viajes) quieren hacer con MercadoLibre, quieren sacarle todos los derechos al trabajador y eso es lo que los gremios de transporte no vamos a permitir».

