Coronavirus: una familia de Posadas tuvo siete contagiados y ahora solicita que las personas se informen y no estigmaticen a los pacientes

Gabriela C. es la madre de esta familia y fue quien a través de sus redes sociales dio a conocer su caso y cómo afrontaron los diversos síntomas del coronavirus. Con mucha fe y siguiendo las recomendaciones médicas, la familia logró vencer a la enfermedad que afectó a siete de sus integrantes.

El vía crucis de esta familia inició con un casi desapercibido dolor de garganta que luego se fue complicando. El yerno de Gaby fue el primero en contraer la enfermedad. El jueves presentó fiebre, angina y dolor de garganta. «No nos llamó mucho la atención porque siempre todos los años hace esa misma patología, pero el viernes no sentía ni gusto ni olfato y mi hija le dijo que se haga el hisopado en el CEBAC».

Contó que a las seis horas lo llamaron para darle el resultado y le dijeron que era positivo. Esto motivó a que el esposo de Gabriela decidiera hacerse un hisopado. «Mi marido fue a hacerse un hisopado el sábado porque un día antes habíamos cenado con nuestro yerno», contó a Misiones Online.

Indicó que por descarte, tanto a ella como su madre de 81 años se les atribuyó la enfermedad debido a la cercanía que tenían con los pacientes.

«Cuando nos dieron el primer positivo se nos vino el mundo abajo porque están mis nietos de 5 y 7 años y mi hija que es asmática de base. Tuvimos mucho miedo y empezamos a no saber qué hacer».

La mujer recordó que cuando recibieron el primer resultado positivo de su yerno, mil y un sentimientos les inundaron. «Se nos vino el mundo abajo porque están mis nietos de 5 y 7 años y mi hija que es asmática de base. Tuvimos mucho miedo y empezamos a no saber qué hacer».

Narró que gracias a la empresa donde trabajaba su yerno y que subcontrató a un médico, le hicieron un seguimiento, pero en el caso de su esposo y ella no fue así. Lo llamaron mi esposo y le pidieron que se quede en casa».

Señaló que llamó a la línea gratuita y diferentes médicos de la provincia recibían las consultas. «No teníamos a nadie que haga un seguimiento individual a no ser que tengas una patología muy grave, pero mientras no sientas la falta de aire, tiene que transcurrir la enfermedad en tu domicilio. Solo te dicen que tomes paracetamol y mucha agua. Nosotros llamábamos cuando sentíamos alguna molestia no habitual».

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Efectos del coronavirus en el más pequeño de la familia

Uno de los peores momentos lo vivieron con el menor de sus nietos. Gabriela explicó que el niño seguía con mucha fiebre y no comía ni bebía producto del coronavirus. «El pediatra que atendió nuestra llamada era de Iguazú y le recetó un antialérgico. Poco tiempo después le dio un colapso en sus pulmones y estuvo internado 24 horas en el pediátrico en Posadas».

Si bien destacó la atención de los profesionales del Hospital de Pediatría, lamentó que en la guardia el encargado de turno no haya sido prudente, sino que entró en un actitud de nerviosismo.

Para Gabriela, la posibilidad que tuvieron de hacerse un hisopado les ayudó mucho. Sin embargo reconoció que hay personas en situaciones diferentes, debido a los altos costos de los exámenes.

«La gente al saber que tuviste o tienes covid siente terror. Yo les digo investiguen, lean. Quiero que se solidaricen y sé que estamos en una época terrorífica, pero sería bueno que den charlas para capacitar a las personas y que entiendan que a cualquiera nos puede pasar pues es cuestión de tiempo. Mi esposo, mi mamá y yo tuvimos otros síntomas leves gracias a Dios, pero la gente debe aprender a que tienen que tener más empatía».

Por último, Gaby, su esposo, su mamá, su hija, yerno y sus dos nietos ya se encuentran estables y con el alta respectiva.

«Estamos felices de haberlo superado, más allá del susto que tuvo mi nieto más chico. Le pido a las personas que no tengan miedo de seguir higiniezándose, lavándose las manos, usando el barbijo y siguiendo todas las recomendaciones. Mi esposo y mi yerno todo el tiempo estaban con barbijos en su empresa, cómo contrajeron el virus, no lo sabemos, pero debemos prevenir».

SPM-EP