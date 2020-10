Barcelona perdió con Getafe a una semana del Clásico de España

Con Messi en cancha, el Barcelona no funcionó, dejó una imagen irregular y cayó 1 a 0 de visitante. El sábado de la semana que viene recibirá a Real Madrid, que fue derrotado por Cádiz.

Barcelona, con el astro rosarino Lionel Messi como titular (pese a que estuvo en duda debido al desgaste sufrido tras jugar para el seleccionado argentino en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas) no pudo en su visita a Getafe y perdió 1 a 0. El único gol del partido lo marcó Jaime Mata, de penal, a los 11 minutos del segundo tiempo.

Se trata de una derrota dura para Barcelona (la primera del campeonato), que este martes comenzará su camino en la Champions League y que el sábado de la semana que viene, por La Liga, jugará el Clásico de España con Real Madrid, que también viene golpeado tras haber perdido con Cádiz como local.

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, le dio lugar a Pedri y a Ousmane Dembélé, y sentó en el banco al brasileño Coutinho y a Ansu Fati (entraron en el segundo tiempo), titulares en el anterior choque del conjunto azulgrana.

El equipo culé quería los tres puntos para alcanzar en la cima de La Liga de España, al igual que Cádiz, Granada y Real Madrid. Pero no pudo y acumula siete puntos en cuatro partidos, ubicado en el 9º lugar de la tabla de posiciones.

En el primer tiempo Messi estrelló un disparo en el palo. El Barça buscó por lo menos el empate hasta el último minuto, pero se quedó con las manos vacías. Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, admitió este sábado, después de perder 1-0 ante el Getafe, que a su equipo le cuesta “sumar de tres en tres” y destacó que tiene que corregir errores para volver a ganar.

“Justa o no es lo que nos llevamos, una derrota. Hemos hecho una buena primera parte, alguna ocasión que otra. El partido iba a ser duro y se ha decantado un poco para ellos. Con el 1-0 estaban cómodos detrás del balón, pero no era nuestro día. Vamos a intentar corregir errores y sumar de tres en tres, que nos está costando”, afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

Busquets reconoció que su equipo intentó dar “fluidez y rapidez” al juego, pero indicó que en muchas ocasiones no pudo porque el Getafe se defendió muy bien.

“Cuando ellos se ponen por delante es más difícil. No hemos estado finos, pero lo hemos intentado hasta el final con un larguero. Una pena”.

“Siempre hemos intentado crear superioridad, da igual por donde. Pero ellos defienden muy bien y es lo que nos llevamos, hay que seguir mejorando, esto no ha hecho más que empezar”, culminó

Fuente: TN

E.B.-CP