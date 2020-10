Transporte público: se aprobó la implementación de paradas intermedias nocturnas en Posadas

Con el fin de preservar la seguridad de mujeres, adultos mayores, personas con movilidad reducida y estudiantes, luego de las 22 horas, el transporte urbano deberá detenerse únicamente en zonas seguras para los usuarios que estén haciendo uso del servicio.

Marlene Haysler – Radio Municipal

No es la primera vez que se crean proyectos para combatir la inseguridad en la Ciudad de Posadas, Misiones. Esta vez el Concejo Deliberante aprobó mediante una ordenanza, la implementación de paradas intermedias.

El jueves 15 de octubre se aprobó este proyecto presentando por la concejal Marlene Haysler, como forma de proteger a las mujeres, los adultos mayores, personas con movilidad reducida y estudiantes que viajen en colectivos urbanos durante la noche.

En principio el proyecto presentado en el mes de marzo, en la primera sesión ordinaria del año, fue “pensando justamente en el mes de la mujer como para darle también una herramienta en materia de seguridad” reveló la concejal. Además, agregó “luego lo fuimos trabajando y también incluimos a los adultos mayores, a personas, con movilidad reducida y también a los estudiantes”.

El objetivo es “darles a estos usuarios la posibilidad de realizar una parada fuera de las reglamentadas, aunque el conductor no va a cambiar su recorrido habitual. Lo único que cambia es que únicamente al momento de bajar del colectivo, tenés la posibilidad de pedir una parada que te quede más cerca de tu destino. Será como una parada a demanda”, explicó la edil.

“Nos comentaban la sensación y la percepción de inseguridad que tenían al bajar solas en lugares donde les quedaban a grandes distancias sus hogares. Bueno analizando y estudiando esto, que no lo inventé yo, porque se aplica en muchísimas ciudades del mundo, inclusive en Argentina, existe en Córdoba, donde funciona muy bien y lo más importante también es que no necesita, o no demanda una erogación del Estado” explicó Haysler.

El servicio estará disponible a partir de las 22, hasta las 6 de la mañana. Para esto todas las unidades deberán contar con un cartel para que los usuarios estén al tanto de qué se trata de este servicio, a quiénes va dirigido y qué se debe hacer para tener acceso. Cuando el usuario sube al transporte, deberá decirle al conductor dónde quiere bajar; una vez que llega, deberá descender por la puerta delantera, que no estará disponible para que otros pasajeros suban.

Cuando se ponga en vigencia, todas las líneas deberán ofrecer este servicio. “Obvio que seguramente hay lugares donde van a haber más demanda sobre otros. Eso va a depender de los usuarios. Pero está ampliado a todas las líneas” mencionó la autora del proyecto.

Para que esta implementación funcione como fue pensado, “es importante realizar campañas y hacer difusión sobre esta herramienta, para que todos aquellos pasajeros que están dentro del sector de la población al cual va destinado el proyecto, puedan contar con este servicio una vez que entre en funcionamiento”.

Según el tiempo reglamentario, se espera que se ponga en funcionamiento dentro de diez días luego de la aprobación.

ZF-A