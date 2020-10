Aún con pronóstico de lluvias en Misiones, aseguran que comienza una temporada de sequías y alto riesgo de incendios

Se espera una temporada de sequías y altos niveles en el riesgo de incendios desde mediados de este mes y el siguiente, según habían indicado desde la Dirección de Alerta Temprana de Misiones, organismo dependiente del Ministerio de Ecología. Afirmaron que el panorama se acentuaría durante estos últimos tres meses del 2020, lo que además preocupa a los productores que estiman pérdidas de algunos vegetales.

Daniel Fernández Cata, director de Alerta Temprana, había indicado en comunicación con Misiones Online que el pronóstico de cara a los últimos meses del 2020 “no es favorable” y, en ese sentido, llamó a la población a tomar las precauciones necesarias para evitar siniestros. Por otro lado, desde las Ferias Francas de Posadas, José Villasanti señaló que el panorama podría afectar las plantaciones de lechuga y perejil, entre otros productos.

Según precisó Fernández, las temperaturas en octubre, noviembre y diciembre superarían los valores normales registrados en esta época del año. La media en este período suele ser de 20°C a 24°C. Asimismo, las precipitaciones se ubicarían por debajo de los índices comunes: “Aproximadamente entre un 45 y 50% por debajo del promedio”, según manifestó.

Explicó que en la Tierra Colorada el escenario “es desfavorable” a causa de sequías previas que ya se venían suscitando debido a la falta de lluvias y la proliferación de numerosos focos de incendio en la región. Los mayores efectos se sentirán entre este mes y el siguiente, llegando a diciembre con una “leve recuperación”. En términos productivos, especificó, habrá resultados por debajo de lo esperado.

“Habrá rendimientos marginales, es decir por debajo de lo esperado en productos como el tabaco, yerba mate, maíz y otras producciones a cielo abierto”, apuntó. Sobre esa línea, el titular de Ferias Francas de Posadas, José Villasanti, sostuvo que ante esta temporada de sequías los productores misioneros deberán utilizar herramientas para paliar los efectos de la sequía: “Los productores y feriantes están preparados”, afirmó.

Consultado sobre una posible diversificación de productos, expresó que “en la temporada de primavera-verano se da la mayoría de los productos anuales a cielo abierto y depende de la naturaleza, de la lluvia y la tierra. Lo que está bajo cubierta es de superficie más pequeña, se puede controlar con riego, goteo y aspersión”. Aseguró que plantar a cielo abierto es costoso, por lo que significaría un verdadero desafío.

Villasanti, en diálogo con Misiones Online, coincidió con Fernández Cata en la posibilidad de que exista escasez de productos los cuales son difíciles de producir en un escenario de intenso calor y poca agua, como la lechuga, el perejil, la acelga o la cebollita de verdeo. “Va a costar producir más. Si no hay agua, no hay vida. Ojalá que no suceda, porque afectará a otros sectores y habrá peligro de incendios”, manifestó.

La zona que será mayormente afectada, a partir de las informaciones desde la Dirección de Alerta Temprana, será el norte misionero. Es por ello que recomendó racionalizar el agua ante la temporada de sequía: “Cuando hablo de escasez de agua es porque los acuíferos no se recuperan y no hay recargas de los mismos. Esto se debe a la baja de los caudales de los ríos y los pozos”, explicó.

En sintonía, recomendó a la población ante los altos índices de riesgos de incendios: “Todos debemos cuidarnos, tanto el que vive en la chacra como el que está en la ciudad. Nadie está exento. Muchas veces un vecino prende fuego para quemar basura y en ese momento la situación puede volverse compleja y terminar en un incendio”, enfatizó.

• Lea también: Alerta máxima por riesgos de incendios en Misiones: “Cualquier descuido puede ocasionar un daño muy grande”

La temporada de sequía trae consigo la vigencia de la alerta por incendios

Ayer, jueves 15, desde la Dirección de Alerta Temprana Misiones señalaron que continuará la inestabilidad atmosférica y, aunque no se esperan tormentas o lluvias de gran intensidad, significa un alivio ante la situación crítica por los incendios forestales. En marco de ello, Jorge Atilio de León, subsecretario de Protección Civil de la Provincia, aseguró que las precipitaciones dadas en los últimos días sirvieron para “humedecer la tierra”.

Los incendios forestales suman focos en 14 provincias del país, siendo uno de los peores escenarios en Córdoba. En ese contexto, desde la Subsecretaría de Protección Civil, explicaron la situación de Misiones y aseguran tener todos los preparativos necesarios para enfrentar cualquier incendio que se presente: “En la provincia hemos tenido más de ocho focos en un solo día”, manifestó.

No obstante, explicó que “tenemos un sistema de bomberos, el Plan Provincial de Lucha Contra el Fuego y brigadistas del Ministerio de Ecología. Lo vamos controlando ya que nuestra vegetación tiene cierta humedad y no se permite que se intensifiquen tanto, pero aun así hemos tenido muchas hectáreas quemadas”, comentó De León. Según precisó ante la temporada de sequías, con estas lluvias “salimos de la alerta roja, pero entramos en la alerta naranja”.

#Ambiente Lluvia negra a pocos kilómetros de Misiones: es por los incendios forestales y podría ser tóxica https://t.co/gOWEwflXk2 pic.twitter.com/d5EBKyXjdU — misionesonline.net (@misionesonline) September 19, 2020

Y añadió: “Si en cuatro días no tenemos lluvia, volvemos a estar en una situación crítica”. Aseguró que el contexto climático para los próximos meses será de sequía y altas temperaturas: “Con el fenómeno de La Niña vamos a tener meses secos, pero con el plan de contingencia ya tenemos todos los recursos para la extinción de incendios”.

En ese sentido, contó que a través de un sistema propuesto desde la NASA, trabajan en un mapeo y reconocimiento de focos de incendios existentes en la Provincia, así es posible detectar los sitios afectados y a su vez brindar una mejor asistencia ante esa situación. Cabe destacar que, a partir de la Resolución 293/20 del Ministerio de Ecología, se prohíben las quemas en todo el territorio provincial y establece las multas y sanciones.

Coincidiendo con las informaciones de Fernández Cata, el subsecretario apuntó a que la zona más afectada por esta temporada de sequía es el norte de Misiones, donde cuentan con grandes proporciones de vegetación nativa y reservas naturales. Los terrenos sobre la Ruta 12 también representan un peligro por ser monte implantado y de difícil acceso: “Muchos productores, para liberar la tierra y limpiar, utilizan fuego y después se les va de las manos”, advirtió.

AV-EP