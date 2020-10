“Por la diferencia cambiaria los paraguayos van a ir a comprar a Posadas”: El Gobernador de Itapúa insiste con la reapertura del puente Internacional

La apertura del Puente de la Amistad, que une la ciudad de Foz (Brasil) con Cuidad del Este (Paraguay) provocó la insistencia por parte del gobernador de Itapúa (Encarnación), Juan Alberto Schmalko para agilizar los protocolos y permitir que el Puente Internacional San Roque Gonzales de Santa Cruz vuelva a unir a Paraguay con Misiones.

Juan Alberto Schmalko – Radio República

Schmalko se refirió al cierre de fronteras con Misiones e insistió en trabajar juntos para crear un protocolo sanitario que permita la circulación por el Puente Internacional San Roque Gonzales de Santa Cruz.

“Indudablemente con nuestros hermanos argentinos no simpatizamos de la misma manera. Ellos creen que nosotros queremos que se abra el puente y lo es porque tanto nosotros como ellos somos ciudades turísticas. No digo que somos espejo ni mucho menos, pero yo creo que hay que buscar la forma de crecer”, dijo el gobernador en declaraciones a Radio República.

Además, agregó que la preocupación no está solo en la cuestión sanitaria, sino también en la economía del departamento paraguayo. “Si se abre con cierta lógica y protocolos en conjunto, creo que la gente de Paraguay va a ir comprar allá por una relación cambiaria. Yo hablé con el gobernador de Misiones y él me dijo que es un momento oportuno para jugar en que ellos quieren ser competitivos, porque allá la carga impositiva es muy alta. Quieren aprovechar un poco como provincia para sacar algunas ventajas. Ojalá que les vaya bien, porque de lo contrario vamos a quedarnos pegados también nosotros. Me gustaría que no sea verdad y que Encarnación y Posadas puedan crecer juntos”, insistió Schmalko.

Este jueves se reabrió el Puente de la Amistad que une Foz de Iguazú (Brasil) con Cuidad del Este (Paraguay), uno de los más importantes pasos fronterizos entre estos dos países. En principio el cruce va a funcionar para vehículos y camiones de carga, pero en 15 días se podría permitir el tránsito de peatones dependiendo de la evaluación epidemiológica que haga cada gobierno.

El gobernador de Itapúa expresó en este sentido que “particularmente no tengo la misma expectativa que se tenía con la apertura del puente entre Brasil y Paraguay”, respecto a lo que sucede con Posadas-Encarnación.

Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, mantuvo una conversación con Alberto Fernández, sobre esta situación fronteriza, pero no existió anuncios oficiales sobre ningún protocolo sanitario para la apertura del puente internacional.

“Todo está en manos de cancillería, pero ya estaba todo cerrado, enviamos el protocolo y nosotros estamos dispuestos a trabajar con la gobernación de Misiones”, añadió el gobernador de Itapúa.

Desde el gobierno de Oscar Herrera Ahuad, mantienen la postura de cuidar la salud de los misioneros y continuar con los pasos fronterizos internacionales cerrados, al igual que los provinciales, en donde se realizan controles sanitarios y testeos rápidos a toda persona que ingrese al territorio.

