Música: el Patito García lanzó «Aprendiz»

Miguel Ángel García, Patito, hijo del reconocido músico Pato García, lanzó “Aprendiz”, canción de su autoría bajo su nuevo seudónimo Jr. Miel. A partir de este viernes se puede escuchar en todas las plataformas musicales.

El aislamiento obligatorio también trajo sus cosas buenas. Es que con este parate de giras y recitales, Miguel Ángel García ocupó todo este tiempo para concentrarse de lleno en lo que ya se venía gestando en silencio: Su nueva puesta artística, bajo el seudónimo Jr. Miel.

Hace un poco más de cinco años que Jr. Miel se encuentra radicado en Buenos Aires. Desde su llegada supo ubicarse dentro de la escena. Como músico invitado, a veces de cesionista. Dentro de las intervenciones más destacadas se encuentran: Malena D’Alessio, Celeste Sanazi, Diana Amarilla, Facundo Mazzei .

Aunque la idea venía desde antes, el músico aprovechó todo lo negativo de esta pandemia para convertirlo en creatividad. Sin descuidar todo el background que cosechó desde su niñez al lado de sus padres Amanda de Colombia y Pato García.

Desde los primeros meses de este año el proyecto musical empezó a dar sus primeras señales de vida. Con el correr de los días de encierro, surgieron las canciones y los sonidos. Así se fue gestando el proceso creativo hasta llegar a la decisión de dejar atrás su apodo que lo acompaño desde muy pequeño para introducirse bajo la piel y el corazón de JR. Miel.

Lo nuevo

La primera canción que saldrá al mundo este viernes, tiene como título “Aprendiz”. Según cuenta el autor la letra relata la historia de dos almas que se encuentran y acompañan en el proceso de reconstrucción de sus vidas. El single cuenta con el apoyo del sello discográfico independiente Peñi. Se grabó en el estudio Pewma, la producción estuvo a cargo de Sudaca Beatz.

Fiel a su nueva apuesta, Jr. Miel nos regala en esta primera entrega un estribillo pegadizo // Dime dónde vas a estar mejor que aquí”, dime donde voy a estar mejor que allí //, todo acompañado por un varieté de sonidos, que decantan en la armonía del sonido del mar.

En cuanto al lanzamiento del video clip que acompaña a “Aprendiz”, el artista indicó “Estamos en proceso de pre producción. Nos falta definir algunas locaciones para poder iniciar el rodaje. La productora audiovisual encargada de realizar este video será NWWN. Producciones. Mismo grupo creativo que realizo el clip de “Amor gitano” con Sanazi Celeste, Facundo Mazzei.

Por último, pero no por eso menos importante, para la grabación de todas las canciones que se vendrán en un futuro cercano, Jr. Miel en conjunto con Sudaca Beatz se encargaron de trabajar todos los arreglos y los instrumentos.

Mini Bio

Miguel Ángel García, se crio en el corazón del barrio Bajada Vieja de Posadas. Patito (así lo llamaban de chico) recuerda las calurosas siestas misioneras; en las cuales sus padres Amanda Porras y Pato García aprovechaban la tranquilidad del vecindario para hacer sonar su tocadisco. Polkas paraguayas, chámame, música latinoamericana, fueron las primeras experiencias sonoras

Experiencia auditiva que lo llevó desde una temprana edad a transitar por diferentes formaciones, a veces como cesionista y otras siendo parte de la banda. Entre ellas se destacan: acompañando a sus padres repertorio litoraleño y latinoamericano, con Gervasio Malagrida, Raíz, Malena D’Alessio, Celeste Sanazi.

Su constante movimiento dentro de la escena musical de su ciudad lo llevó a participar de los ciclos de fiestas llamadas “Colocado loco locales”, movimiento artístico producido de manera independiente, en el cual músicos, Djs, bandas y artistas de diferentes disciplinas desplegaban su talento conjugándose entre sí.

En este embrionario artístico, Patito García fue desarrollando su faceta compositiva. Siempre con el gesto de colaborar con sus colegas, de tanto en tanto se daba el gusto de compartir con las presentes algunas de sus composiciones.

A través de la sabiduría y madurez del tiempo, Patito empezó a soltar su pasado, para embarcarse de lleno (sin descuidar todo lo antes construido) en su proyecto intimista. Para esta nueva aventura, de ahora en adelante el mote de “Patito” quedará para el recuerdo de sus más allegados ya que “Jr. Miel” llegó para quedarse.

Letra: Aprendiz

Autor: JR Miel

Y si ya no está recuerda que no eres aprendiz

Y si ya se fue , las cosas que viviste en abril

Solamente sonreís, tus frases en mi pantalla

Tus ojos en mi mirada tu boca no fue besada

Y tus manos tomaré y por el cielo volare

En tu boca moriré

Solo buscando placer por tu cielo volare

Dime dónde vas a estar mejor que aquí?

Dime donde voy a estar mejor que allí?

Solo la trampa de verte dormida mis días no tienen sequia

Los cuerpos se llevan tormentas de sexo

Y fuimos nosotros que beso a besos

No se depriman las almas dormidas tu boca y la mía las cosas al día

Donde fundía el amor y nos poníamos al día.

Yeahh yeahhh x2

Dime dónde vas a estar.

Y si ya no está recuerda que no eres aprendiz

Y si ya se fue, las cosas que viviste en abril

Solamente sonreís, tus frases en mi pantalla

Tus ojos en mi mirada tu boca no fue besada

