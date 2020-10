El descargo del youtuber Martín Cirio tras las acusaciones: «Un chiste no me convierte en pedófilo»

Los usuarios reflotaron viejos tuits del youtuber donde hace repudiables comentarios. Rápidamente, se instaló el hashtag #MartínCirioPedófilo e incluso fue tendencia.

El influencer Martín Cirio, conocido como La Faraona, volvió a estar en el centro de la polémica en las redes sociales.

Tras ver las fuertes repercusiones en la red social del pajarito, «La Faraona» hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram para referirse a lo sucedido. «Más allá de que son tuits que pertenecen a otra época mía, de la sociedad y de Twitter también, hoy cuando me levanté y vi todas las capturas ni siquiera me reconocí escribiendo eso, por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, pero dije ‘esto es horrible’. Ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que era un chiste o que alguien se iba a reír», comenzó a decir en una serie de historias.

Y continuó firme: «Un chiste no me convirte en pedófilo, me convierte en un pelot…, en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso. También en un contexto de Twitter, que siempre fue la cloaca de internet. Siempre se premia al más picante, al más ácido, al más políticamente incorrecto. Eso fue siempre así, pero peor era antes».

«También hay otra cosa: yo tenía otra mentalidad. Y así como hice chistes de negros, hice un montón de chistes de cosas que no haría chistes hoy. La realidad es que es algo que a mi nunca me tocó de cerca, nunca lo sufrí yo. Entonces es algo que me sensibilizó recién cuando empecé a descubrir que le paso a gente muy cercana mía, que me lo contó y ahí me di cuenta como que no hay forma de que esto sea gracioso», explicó.

Por último, se refirió a aquellas personas que planean llevarlo a la Justicia y disparó: «A la gente que está aprovechando esto y que me está diciendo que soy un pedófilo o un violador, hagan la denuncia, abran una investigación. No van a encontrar nada porque nunca pasó nada. Esto fue humor del más rancio, del más cancelable; pero fue nada más que eso».

