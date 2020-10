Investigan la violación de una adolescente en Puerto Iguazú y detienen al supuesto abusador

La Justicia de Puerto Iguazú investiga la violación de una adolescente de 17 años el lunes pasado, que supuestamente fue abusada por un hombre de 24 años que está detenido y está citado a declarar mañana ante el Juez de la causa.

La madre de la joven denunció que tras un encuentro con el agresor, su hija fue dopada y luego violada en un departamento en alquiler. La mujer expuso en sede policial que el lunes 12 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, su hija le dijo que iba a ir a la casa de su hermana en barrio Las Leñas y se quedaría allí hasta este viernes, no esperando que regrese.

Sin embargo, -dice la denuncia- “el martes a las 07:30 horas aproximadamente recibí un llamado telefónico de la policía informándome que mi hija se encontraba en el Hospital”.

Agregó que “al llegar al Samic y hablar con mi hija me manifestó que anoche alrededor de las 22:30 horas salió de la casa de su hermana y se fue a la plaza del barrio Unión, y que al regresar a lo de su hermana se acercaron unas personas; un hombre de unos 24 años aproximadamente, quien le dijo que se llamaba G. y estaba en una moto, y en un auto había otro hombre junto a una mujer y otro hombre más, a quienes no conocía”.

La mujer manifestó que “el hombre que venía en la motocicleta le invitó a salir a tomar algo junto a los amigos que venían en el auto, les dijo que primero se fue a cambiar de ropa en la casa de su hermana y luego se subió en la moto con ese hombre y se fueron hasta unos alquileres que esta ubicados en avenida Córdoba”.

Relató que “cuando entraron en uno de los alquileres, comenzaron a tomar cerveza y a escuchar música, luego comenzaron a tomar vino, me dijo que dentro del alquiler solo se encontraban tres hombres y una chica que era la que venía en el auto junto al dueño del alquiler”.

Manifestó que el detenido “trataba de coquetear con ella, pero ella lo rechaza, luego de unas horas alrededor de las 03:00 horas llegaron más chicas, aproximadamente 5 chicas, mi hija me dijo que para ese momento ella ya estaba bastante ebria pero seguía consciente de lo que hacía y decía, mientras el hombre continuaba intentando coquetearla, por momentos quería abrazarla pensando que ella estaba ebria pero ella lo rechazaba que incluso el resto de la gente que estaba al se daban cuenta de que ella no se estaba sintiendo cómoda, luego de ello no recuerda que le paso, en el momento en el que reaccionó se encontraba acostada en una cama y él (por el denunciado) estaba encima de ella teniendo relaciones sexuales, ella se encontraba desnuda comenzó a decirle que no quería y en ese momento dijo que el hombre la dio vuelta colocándola boca abajo por la fuerza, tiene recuerdos “borrosos” pero se acuerda que comenzó a gritarle que no, que no quería y comenzó a sentir un fuerte dolores en el cuerpo«.

Asimismo, la madre de la joven violada, dijo que “al momento de gritar su hija, entraron en la habitación dos de las chicas que se encontraban allí y ella quiso levantarse de la cama, se desoriento y al volver a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo comenzó a gritarle al hombre: “VOS ME VIOLASTE”, en ese momento las dos chicas que estaban en la habitación comenzaron a insultarlo y preguntarle que le había hecho a la chica, y se quedaron en la habitación ayudándola a vestirse”.

Un llamado a la policía alertó de la presencia de una joven pidiendo ayuda en la vía pública, en zona urbana de Puerto Iguazú. La víctima al nosocomio local, donde luego se hizo presente la madre de la menor, quien formuló una denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Con los datos aportados por la víctima, y a través de las investigaciones policiales, es que el Juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, Martín Brites, ordenó la detención del acusado, quién está citado para mañana a prestar declaración testimonial.

JS-EP