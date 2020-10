Media y larga distancia: en Misiones estiman que se aplazaría el retorno por el mantenimiento de los colectivos

Sobre la vuelta de los colectivos de media y larga distancia en la Provincia, el presidente de la Asociación Misionera de Empresarios del Transporte, Julio Horianski, indicó que pese al inminente regreso a la actividad, no cuentan con demasiadas certezas sobre las medidas de seguridad. No serían muy distintas a las ya aplicadas en el transporte interurbano de pasajeros, pero “aún no hay nada específico”, manifestó.

Julio Horianski – FM Libertad.

Independientemente de los anuncios realizados desde la cartera de Transporte a nivel nacional, para la puesta en marcha de los servicios informados aún faltan las definiciones en el marco provincial. Sobre ello, el titular de la Asociación Misionera de Empresarios del Transporte, Julio Horianski, sostuvo que hasta el momento no cuentan con información certera sobre los protocolos de seguridad.

Es por ello que, según estimó en diálogo con Radio Libertad, la actividad en el transporte de media y larga distancia no iniciará sino hasta dentro de un tiempo más. Sobre los lineamientos existentes que manejan en el caso de las unidades ya autorizadas a circular por disposición del Gobierno de Misiones, explicó que se relacionan con la capacidad, sanitización del vehículo y testeo de temperatura en el ingreso.

“Los servicios que están en funcionamiento implican un corto tiempo de viaje y exposición de los pasajeros. Si habilitan el transporte de larga distancia, desde Nación habrá que ver las medidas que toman porque será mucho más tiempo compartiendo espacio con otras personas. En el transporte urbano ya tenemos un protocolo más o menos diagramado, pero veremos qué piden ahora”, expresó.

Colectivos de media y larga distancia en Misiones: deberán acondicionar las unidades paradas

Entre otras de las cuestiones de importancia para determinar el regreso del transporte se encuentra el mantenimiento de las unidades: “Estamos inactivos desde marzo. Hay colectivos que cuando queramos arrancarlos, ni siquiera lo van a hacer porque las baterías están agotadas. Hay que hacerles un service, implementar los protocolos y también capacitar a los choferes”.

Pese a la reactivación del sector, Horianski aseguró que los costos están retraídos a un año atrás: “No va a haber la misma cantidad de pasajeros que teníamos anteriormente. Tuvimos aumentos de combustibles y venimos con un desfasaje grande. Creo que serán muchas las empresas que van a estar complicadas, si volves a la actividad y afrontas los gastos mínimos desaparece la ayuda que tenías por estar parado”.

Se reactivaría el transporte aéreo y terrestre de media y larga distancia en Misiones

A casi siete meses de la suspensión del transporte en la Argentina, tanto por vía aérea como terrestre, desde la próxima semana estas actividades volverían al ruedo. Así lo informó el propio ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, quien en los últimos días visitó Misiones para inaugurar el tramo del tren de pasajeros entre las localidades de Posadas y Garupá.

A causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado en el país por la pandemia de coronavirus, desde mediados de marzo se suspendió la actividad en el transporte. Desde el lunes 19, según indican, el sector volvería a activarse a nivel nacional tanto para medios aéreos como terrestres, aunque hasta el momento no hay mayores especificaciones sobre los protocolos a seguir.

Tras la liberación de la actividad, que en principio fue autorizada en 18 provincias entre ellas la Tierra Colorada, las autoridades nacionales explicaron que de todos modos la decisión final dependerá de la aprobación de los gobernadores. En ese sentido, el mandatario misionero Oscar Herrera Ahuad señaló que efectivamente se irán habilitando los colectivos de media distancia.

Aunque los actores del sector no han brindado mayores explicaciones en lo que respecta a protocolos de bioseguridad, lo que sí está confirmado es la obligatoriedad de contar con el resultado del test Covid-19 negativo para ingresar a territorio provincial. Las pruebas deberán realizarse antes de subir al avión o el colectivo, y no aplicarán para los destinos de media distancia dentro de Misiones.

Cabe destacar que, por disposición, hasta el momento los únicos habilitados a hacer uso de los transportes deberán estar incluidos en el listado de trabajadores esenciales o requerir de atención médica. No obstante el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, había anunciado que de todas maneras ya habían comenzado a trabajar para solicitar su funcionamiento con fines turísticos.

AV-A