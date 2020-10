“Estamos ansiosos de debutar en Liga Nacional”, confió Sergio Fervesani, presidente de OTC

OTC cada vez más cerca del debut. El presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Fabián Borro manifestó en las últimas horas el deseo de comenzar el 1° de noviembre con la Liga Nacional que tendrá a Oberá Tenis Club como protagonista. El “Celeste” de la Capital del Monte continúa con su puesta a punto y espera la confirmación de la nueva “burbuja sanitaria”.

En declaraciones con Uno contra Uno, el máximo dirigente del básquetbol argenino sostuvo “queremos arrancar el primero de noviembre por varios motivos. Queremos hacer un corte por las fiestas, porque después inicia la Bcla (exLiga de las Américas), tenemos ventanas Fiba en febrero y vienen los preolímpicos, de lo que nosotros no tenemos que participar, por suerte, pero será un calendario muy comprimido durante los primeros meses”.

“Además porque venimos trabajando en esto hace muchos meses. Lo que tenemos que poner por delante es la Liga Nacional. Que podamos hacer el torneo en esta mitad del año nos sirve mucho para poder tener una competición regular, como no la tuvimos el año pasado”, relató el dirigente.

Días atrás, Debido a que la situación epidemiológica en Córdoba va en aumento, las autoridades han decidido no recibir las burbuja sanitaria. La provincia de Buenos Aires se perfila para recibir al torneo más importante del básquet nacional y que tendrá presencia misionera luego de 25 años.

“Nosotros estábamos al tanto de la situación, nos venían comentando que para el Gobierno Provincial podía ser difícil y todos esperamos el anuncio de la presidencia el viernes y del gobernador el sábado. Ellos tienen el derecho y la responsabilidad de permitir o no la organización del evento en la provincia. También están sufriendo el tema de los incendios y hay que ver cómo se ve en la población el hecho de hacer un evento deportivo. Vamos a buscar otras alternativas, no nos vamos a quedar sólo con Buenos Aires, pero la verdad es que hoy está bien, pero si surgen otras alternativas también las vamos a analizar”, analizó Borro.

“Acá hay una mezcla de esperanza y optimismo. Córdoba estaba muy bien organizada. El trabajo de la Comisión de Crisis de la AdC encabezado por Cavagliatto fue muy bueno, no le encontramos fisuras o errores. Los hoteles eran buenos, con espacios de esparcimiento para que los jugadores no estén tan mal en la burbuja. Uno quería seguir haciéndolo en Córdoba. Aparte, el trabajo de Diego Grippo con listas de verificación que nos daba un riesgo moderado, pero hay que ponerse en el lugar del otro, vivimos una situación que no es normal y hay que ponerse en el lugar de los políticos. Desde lo técnico no había errores. Igualmente siempre hay que tener un plan b y estábamos analizando otras alternativas”, cerró Borro, dirigente del básquet nacional.

En la competencia, al celeste le esperan rivales como Regatas, San Martín y Comunicaciones de Corrientes, La Unión de Formosa, Instituto y Atenas de Córdoba, Quimsa, Ciclista Olímpico de Santiago del Estero, Ferro Carril Oeste, Obras Sanitarias, Platense, Atlético Argentino, San Lorenzo, Boca, Peñarol, Weber Bahia de Buenos Aires, Libertad de Sunchales, Hispano Americano de Río Gallegos, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Por su parte, el presidente de OTC, Sergio Feversani sostuvo que está semana será clave para poder definir la burbuja sanitaria, ya que habrá una reunión entre el Ministro de Deportes y Turismo de la Nacion Matias Lammens y dirigentes de la AdC. “Estamos ansiosos de debutar en Liga Nacional”, confió Fervesani.

Según comentó el dirigente celeste, estima que las burbujas serán en River, Obras Sanitarias y el CeNARD.

“Estamos esperando que pasara con la burbuja, estos días habrá reuniones con los ministros y se definirá donde se jugará. Están ajustando detalles de hoteles, protocolos, logística y lugares de juego”, contó Feversani a Misiones OnLine.

“El plantel está muy bien, están muy enchufados pensando en La Liga. El psicólogo German Diorio me viene pasando los informes de los jugadores, que en un principio tenían miedo de los contagios y de las lesiones”, relato.

El plantel entrena pensando en la Liga Nacional

Al respecto de los extranjeros que llegarán a la Capital del Monte para sumar su experiencia al equipo de Leo Hiriar comentó que Anthony Kent estará llegando en los próximos días, donde deberá cumplir con el aislamiento correspondiente y luego comenzar con los entrenamientos junto al resto del plantel. Mientras que, Tanksley Efianyi y Benjamin Simons tendrán una demora en cuanto a su arribo ya que será la primera vez que estarán en el país.

La intención es comenzar el 1 de noviembre la competencia. En esa línea, el dirigente misionero dijo que de ser así “tendríamos que salir y llegar dos días antes, te hacen el hisopado y tenes 48 horas de aislamiento. Si arranca el 1 tenemos que salir el 27, llegar el 28/29 y hacer los pasos siguientes”, concluyó.

