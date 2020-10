Estiman que de aprobarse el proyecto de Territorio Aduanero Especial enviado al Congreso, Misiones triplicaría sus exportaciones

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, informó que el pasado miércoles se presentó en el Senado el pedido de la provincia de Misiones para que los productos que ingresen o egresen de la provincia no estén gravados con impuestos como por ejemplo el IVA.

Adolfo Safrán – Canal 12

Se estima que con esta medida, la provincia podría aumentar sus exportaciones anuales de los actuales 350 millones de dólares a más de 1000 millones.

Hace ya un tiempo que se viene trabajando en este proyecto, y tiene sus bases en la disparidad competitiva que se presenta con respecto a Brasil y Paraguay, situación que no se replica en ninguna otra provincia de la Argentina. El Secretario de Hacienda, Adolfo Safrán explicó que “para el consumidor misionero, significa que va a estar comprando productos sin impuestos directamente o con menores impuestos, lo cual va a hacer que los productos de Misiones tengan menor precio que en el resto del país, pero con valores equiparables a los que hay hoy en Paraguay en muchos rubros, o en Brasil”.

La propuesta va tomando cada vez más fuerza y viabilidad en base a planteamientos realistas y en concomitancia con el artículo 600 del Código Aduanero, que prevé situaciones de esta índole. “Las proyecciones que hemos hecho nosotros muestran que las exportaciones misioneras podrían llegar a triplicarse, de actualmente los 350 millones de dólares por año, podríamos estar pasando a los millones de dólares por año1050 o 1100 millones en muy poco tiempo”, expuso Safrán.

El secretario de Hacienda señaló que “los funcionarios de la nación han comprendido el planteo de Misiones, saben que no es algo descabellado, no es una utopía, sino que es un planteo muy concreto que no se repite en ningún otro lugar de la del país”.

Además destacó la fortaleza de argumentos como “los datos contundentes que hemos mostrado, de cuánto dinero realmente se fuga por la frontera abierta que justamente hoy se está evitando por tener la frontera cerrada por las cuestiones sanitarias”.

Este régimen impositivo diferenciado podría llevarse a cabo de diversas maneras. Una de ellas es la excepción total de impuestos para la provincia, con un IVA del 0%. Otra posibilidad es la de una excepción parcial, con un IVA del 5 al 8%, o la eximición del impuesto a las ganancias para las empresas instaladas en la provincia.

Según Safrán, podríamos estar ante un punto de inflexión en lo que respecta al crecimiento económico de la provincia. Actualmente Misiones, a pesar de las dificultades, es la octava economía a nivel nacional, y si bien esto reduciría la recaudación del país en una primera instancia, esto se vería compensado por el aumento de transacciones, y el ingreso de divisas al flujo económico nacional.

ZF-A