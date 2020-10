Mes rosa de lucha contra el cáncer de mama: por año en la Argentina se detectan alrededor de 20 mil casos

Silvia Ayala, médica y titular del Programa Provincial Cervicouterino, se refirió al mes rosa de lucha contra el cáncer de mama y sostuvo que en Misiones, hacia el año 2000, solamente contaban con un mamógrafo en Posadas, lo que dificultaba que las personas, principalmente mujeres, pudieran realizarse un estudio anual. Actualmente, gracias al apoyo de las autoridades provinciales, hay equipos distribuidos en diversas localidades del interior.

“Nuestro gran fuerte es el mamógrafo móvil, el cual por motivo de la pandemia este año no está funcionando, pero realmente es una herramienta muy importante sobretodo para aquellos lugares donde no hay mamógrafos. Entonces, de forma articulada, se va armando un cronograma para que puedan ir a las localidades y evitamos los traslados. A la vez, junto con el mamógrafo, también va el PAP móvil”, explicó.

Según indicó Ayala, es necesario que las personas tomen como hábito la prueba anual con el mamógrafo: “Desde los inicios de las relaciones sexuales es necesario que los chequeos integrales sean parte de nuestra vida, principalmente el de la mama. Primero hay que hacer el autoexamen mamario que nos permite conocernos, por si en determinado momento aparece alguna tumoración”.

Gracias a mencionada evaluación, explicó, es posible detectar todo aquello que no es perceptible al ojo o al tacto humano: “El profesional puede encontrar una tumoración, pero esta expresión no necesariamente significa que sea cáncer y eso es importante que se entienda para que no se asusten. Puede ser una masa benigna con contenido líquido que se termina de determinar con una ecografía”.

Cáncer de mama: existe un 16,6% de muertes en Argentina

Sobre la incidencia de muertes por cáncer de mama, Ayala informó que a nivel nacional se detectan por año alrededor de 20 mil casos nuevos. “Hay un 16,6% de muertes, un nivel alto. Pero gracias a las campañas, todos los días hay mujeres que tienen la oportunidad y el acceso a poder hacerse los estudios para detectar los casos de forma precoz. Si lo detectamos temprano, el diagnóstico va a ser distinto”, manifestó.

En el caso de que el paciente necesite someterse a una mastectomía (cirugía para retirar el tumor), Ayala explicó que en la Provincia existe la posibilidad de -durante la misma intervención- “es posible también ponerle una prótesis mamaria, absolutamente gratuita”. En ese sentido, destacó el trabajo desarrollado desde el Instituto Misionero del Cáncer donde “si tienen que continuar con quimioterapias o demás tratamientos, lo hacen en Misiones”.



A modo de cierre, la profesional manifestó “el mes rosa debería ser siempre” y llamó a “no perder la oportunidad” de realizarse un control. “En 15 minutos de estudio podemos evitarnos varias amarguras. Concurran tranquilos y van a ser atendidos en cualquier lugar”, finalizó.

AV-A