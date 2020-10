Bernardo de Irigoyen declaró la emergencia hídrica

En un trabajo articulado entre el intendente Guillermo Fernández, la cooperativa proveedora del servicio y el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), el municipio de Bernardo de Irigoyen declaró el estado de emergencia hídrica.

Según precisó Fernández en comunicación con Radio Libertad de Posadas, esto se produjo debido a los bajos niveles que alcanzó el caudal de la represa que es la fuente exclusiva de provisión de agua en la localidad y por la sequía que atraviesa la provincia toda, sumado al aumento poblacional que tuvo Bernardo de Irigoyen en el último tiempo, con un considerable aumento en la demanda del servicio.

Normalmente, el caudal de la represa alcanza los diecisiete centímetros, pero por la sequía llegó a alcanzar los once, lo cual no representa una cantidad suficiente para abastecer a todo el municipio, en especial los barrios de la periferia.

El Intendente habló acerca de la situación con Radio Libertad y manifestó el estado de la situación en la que se encuentran: “Hubo muchos días sin lluvia y bueno, era preocupante porque bajó demasiado el caudal de la represa y no estábamos dando abasto, el municipio creció mucho”.

A modo de plan de contención, Bernardo de Irigoyen cuenta con perforaciones que pueden ayudar a abastecer a los pobladores en caso de escasez, pero no pueden suplir el suministro que proviene de la planta potabilizadora.

Al respecto, Fernández explicó que “tenemos perforaciones por si se llega a secar el caudal o baja mucho el caudal de la represa; tenemos las perforaciones, pero bueno, tenemos que ir largando agua por sector y cada doce horas para ciertos sectores”.

Esta situación afectó de manera importante a los barrios más alejados de la localidad, que son los que suelen tener dificultades para tener un servicio ininterrumpido, más aun considerando los desniveles del terreno, en una zona caracterizada por la serranía.

El jefe comunal contó de qué manera intentan paliar esta situación, y dijo “estamos asistiendo, por ejemplo, en el barrio de Vista Alegre tenemos dos perforaciones, y esas perforaciones estaban dando 20 mil litros por hora, las dos juntas. Y de tantos días que no llovía, se empezaron a secar y bajar los caudales hasta de las perforaciones, y pasó a generar 10 mil litros por hora, la mitad”.

Afortunadamente las lluvias que tuvieron lugar en el día de ayer y el pronóstico con algunas precipitaciones podría dar un poco de luz al contexto. Además, el intendente Fernández afirmó que se pactó un acuerdo con Nación de inversiones en cuestiones de servicios hídricos.

“El gobernador de la provincia firmó un convenio con Nación, donde estaban unos cuantos municipios de Misiones que entramos en inversiones de agua, en el tema de la planta nueva, cañería, agrandar la represa” agregó.

Frontera y coronavirus

La localidad de Bernardo de Irigoyen es una de las que se presenta más vulnerable con respecto a la permeabilidad de su frontera con las vecinas ciudades del Brasil. Este aspecto fue uno de los que se tuvo que reforzar en el transcurso de la pandemia para evitar la proliferación de casos de Covid-19, los cuales abundan del lado brasileño.

Al respecto Guillermo Fernández destacó que “el trabajo que está haciendo Gendarmería Nacional acá en la frontera es muy bueno; ellos son los que están encargados de los pasos clandestinos, también tenemos controles, puestos cada tantos metros”.

De gran importancia para mantener en cero el número de casos en el municipio es el trabajo consciente de los habitantes. En este marco, desde el municipio solicitaron a la comunidad que “respete, que no cruce, que tengamos conciencia porque ya pasaron muchos días, y sabemos que la cuarentena a veces no es fácil. Pero bueno, justamente queremos respetar estos días para poder tener un final positivo hasta que llegue esa vacuna tan esperada que no se sabe cuándo”, cerró el intendente.

