Acusan de pedófilo al youtuber Martín Cirio

El famosos youtuber se convirtió en treding topic luego de haber realizado un posteo haciendo alusión a bañarse con niños.

Martín Cirio el youtuber conocido por su prolifera actividad en las redes sociales donde tiene un personaje llamado La Faraona ha sido tema de polémica en las últimas horas por un enfrentamiento que tuvo con el cantante de cumbia, El Dipy, al cuál le criticó la letra de su canción.

Martín Cirio recibió un duro golpe puesto a que no resistió el archivo que los usuarios de redes sociales descubrieron y que en cuestión de algunas horas comenzaron a viralizar con un repudiable mensaje puesto a que lo acusan de ser pedófilo. Y sin darse cuenta quedó preso de sus palabras.

Usuarios de la red social del pajarito se encargaron de recolectar una infinidad de Tweets que el youtuber a ido realizando a lo largo de últimos años y la tendencia de una persona pedófila se ve claramente. Esto decantó en que el hashtag #MartínCirioPedófilo se volviera una de las tendencias de la noche.

Es que los mensajes que posteó en años anteriores el creador de La faraona, son repudiables sin más vueltas. Puesto a que algunos de ellos manifiestan frases como: “Desearía estar con esos ñiños, desnuda”.

Los usuarios de la red social del pajarito, no dejaron pasar esto e inmediatamente plantearon sus descargos y repudio total hacia Martín Cirio: “Todos sabíamos que La Faraona era un rancio, pero esto ya es mucho, no puedo creer que gente como esta triunfe”, “Esto no es humor. Sacar una foto de un jardín lleno de niños y luego poner esto… humor? Este tipo es un degenerado”.

Lo curioso es que había cuestionado a El Dipy por una canción e incluso lo había acusado de hacer apología al abuso de menores; esto despertó la furia de cantante quien inmediatamente salió a responderle y lo que menos se pensó es que horas después el protagonismo se iba a centrar en una grave acusación como la que está circulando en estos momentos.

Fuente: Los Andes

CM-CP